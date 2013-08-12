ما هى أسباب تأخر الطمث عند النساء؟

يرتبط تأخر الطمث (الدورة الشهرية للمرأة) على أن السبب هو الحمل، ولكن فى كثير من الحالات قد يكون هناك أسباب مرضية أو نفسية، هى التى تسبب تأخر الطمث عند النساء.

وتقول الدكتورة رحاب عبد الله استشارى النساء والتوليد إن أسباب التأخر للطمث، قد تكون أحيانا بسبب الحمل، ويمكن التأكد من تلك الحالة سواء بالاختبارات التى يمكن اختبارها منزليا، ويمكن من خلال إجراء بعض التحاليل فى بعض العيادات والتى تثبت أو تنفى حدوث الحمل.

ولكن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى تأخر الطمث ومنها التوتر والضغوط النفسية، فمن المعروف أن أى تأثير نفسى على جسم المرأة يؤدى إلى وجود خلل بالساعة البيولوجى داخل الجسم، ويعتبر من أكثر الأسباب شيوعا لتأخر الطمث ولكنه يمكن أن يؤثر على السيدات كبار السن.

كما أن وزن المرأة قد يكون سببا فى حدوث اضطرابات فى الدورة الشهرية، فعندما تعانى المرأة تعانى من نقص الوزن الشديد وكذلك السمنة الزائدة يمكنها أن تؤدى إلى توقف لذلك يجب الاهتمام بتجنب الزيادة أو الفقدان الحاد للوزن، لأنها تسبب اضطرابات بالجسم.

يجب على النساء اللاتى يخضعن لعملية جراحة تصغير المعدة أن يعرفن أن هناك إمكانية لحدوث اضطرابات فى الدورة الشهرية.

كما أن بعض الأمراض قد تسبب اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبى والشره المرضى ويمكنها أن تؤدى إلى توقف أو تأخير الدورة الشهرية. لاضطرابات الأكل هذه عواقب صحية خطيرة أبعد من ذلك.