«العليا للحج»: إجراء القرعة الجديدة لاستبعاد 20 % من 17 حتى 21 أغسطس

أعلنت اللجنة الوزارية العليا للحج، الإثنين، مواعيد القرعة الجديدة لاستبعاد 20% من المسددين، خلال الفترة من السبت المقبل 17 أغسطس، حتى الأربعاء 21 أغسطس الجاري، بناء على قرار السلطات السعودية بتخفيض أعداد الحجاج بكافة الدول الإسلامية حرصاً على سلامتهم بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي. ووفقاً لما أعلنته اللجنة الوزارية في بيانها لها، فإن أماكن وتوقيتات القرعة الجديدة بالمحافظات، ستكون كالآتي: السبت 17/8/2013: إجراء القرعة بمديريات أمن «مطروح، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، الفيوم». الأحد 18/8/2013: إجراء القرعة بمديريات أمن «أسوان، شمال سيناء، البحيرة، الشرقية، بني سويف». الإثنين 19/8/2013: إجراء القرعة بمديريات أمن «الإسكندرية، الغربية، الأقصر، أسيوط، الإسماعيلية، المنيا». الثلاثاء 20/8/2013: إجراء القرعة بمديريات أمن «كفرالشيخ، الجيزة، الدقهلية، قنا، السويس، بورسعيد». الأربعاء 21/8/2013: إجراء القرعة بمديريات أمن «دمياط، القاهرة، القليوبية، سوهاج، المنوفية».إعلان - Ads إعلان - Ads
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