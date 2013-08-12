أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العيد يرفع إيجار الاستراحات 200 %

Google+ Print
العيد يرفع إيجار الاستراحات 200 % العيد يرفع إيجار الاستراحات 200 %

 عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)

ارتفعت تأجير الاستراحات في المدينة المنورة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بنسبة 200 في المئة، مقارنة بالأيام الأخرى، في ظل ارتفاع الطلب وقلة العرض، ما أدى إلى عدم توافر استراحات بدءا من العشر الأواخر من شهر رمضان.وكشفت جولة «عكاظ» في أنحاء المدينة المنورة إقبال الأهالي على استئجار الاستراحات منذ منتصف شهر رمضان على الرغم من المبالغة في أسعارها.واعتبر عدد من الملاك ارتفاع أسعار الاستراحات أمرا طبيعيا خلال إجازة العيد، بسبب زيادة الطلب الذي فاق المعروض، مشيرين إلى أن الأعياد والإجازات موسم جيد لأصحاب الاستراحات.في حين شكا مواطنون من الارتفاع الملحوظ في إيجارات الاستراحات، واستغلال أصحابها لموسم العيد وإقبال الناس عليها، مؤكدين أن الأسعار مبالغ فيها، خصوصاً أن بعضها تفتقر إلى الخدمات والتجهيزات.وذكر متعب الرويثي أحد ملاك الاستراحات أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار إيجارات الاستراحات في الأيام الأربعة الأولى من عيد الفطر والأضحى، حيث يزيد الإقبال عليها بكثافة.واعتبر الأعياد والإجازات من أهم المواسم التي يستفيد فيها ملاك الاستراحات، موضحا أن إيجار الليلة الواحدة يتراوح بين 1000 الى 1500 ريال، ويعود ذلك وفق المساحة والتجهيز، موضحاً أن بعض ملاك الاستراحات رمموها وأكملوا النواقص فيها، منذ وقت مبكر استعداداً للموسم.إلى ذلك، أشار المواطن فايز المرشود إلى أنه اتجه إلى استراحة اعتاد على استئجارها خلال السنة بـ500 ريال، بيد أنه فوجئ بأن سعرها ارتفع إلى 1500 ريال في العيد.وأوضح المرشود أن بعض الاستراحات تفتقر إلى العديد من الخدمات مثل قلة عدد الغرف وانعدام المسطحات الخضراء والمسابح وألعاب الأطفال، وعلى الرغم من ذلك يبالغ أصحابها في أسعارها، مشيراً إلى أن صمت المواطنين عن هذا الارتفاع جعل أصحاب الاستراحات يواصلون في جشعهم.بدوره، قال المواطن سعد الأفشح إن المواسم المتتالية في أقل من ثلاثة شهور استنزفت جيوبهم، «إذ بدأنا بموسم الإجازة الصيفية التي زادت فيها الأسعار، ثم شهر رمضان وما يحمله من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والآن موسم العيد والغلاء في مشتريات الملابس وأسعار الاستراحات، كما أننا مقبلون على موسم المدارس ومن بعدها عيد الأضحى وما يحمل معه من تسوق للعيد والأضاحي».وطالب بضبط أسعار الاستراحات التي بالغ فيها ملاكها خلال العيد، مشددا على أهمية تحديد أسعارها وفق الخدمات التي تقدمها للمستأجرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة