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شرطة المدينة تنفي إقدام خادمة إثيوبية على قتل طفلة

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شرطة المدينة تنفي إقدام خادمة إثيوبية على قتل طفلة شرطة المدينة تنفي إقدام خادمة إثيوبية على قتل طفلة

 أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

نفى المتحدث الإعلامي بشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، حول إقدام خادمة أثيوبية على قتل طفلة في المدينة المنورة، مؤكدا أن ذلك النبأ مجرد شائعة عارية من الصحة.وقال العقيد الغنام لـ«عكاظ»: «لو كان هناك شيء من هذا القبيل لأعلنته الشرطة وبكل شفافيه إلا أنه غير صحيح جملة وتفصيلا».وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت يوم أمس خبر إقدام عاملة منزلية إثيوبية على قتل طفلة الأسرة التي تعمل لديها، ما أثار كثيرا من الجدل حول ذلك النبأ الذي نفاه العقيد الغنام.

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