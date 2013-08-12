«عيد طيبة 34» ينثر أفراحه في قلوب الزوار

طالبوا بمواكبة التطور مع الحفاظ على تقاليد المجتمع
عكاظ (المدينة المنورة)
نجحت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ «عيد طيبة 34»، التي نظمتها أمانة منطقة المدينة المنورة في العديد من المواقع من خلال تدفق الأسر والزوار عليه في الأيام الثلاثة الماضية.وشهدت شوارع المدينة بهجة العيد من خلال اللوحات الإعلانية المكثفة حول مواقع وتفاصيل الفعاليات، ومعرفة جهات الفعاليات والاحتفالات، حيث شملت حديقة الملك فهد المركزية التي دشن فيها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة انطلاقة الاحتفالات، وحديقة النخيل، وحديقة الأسواف، ومخيم طريق السلام، ومركز الأمير سلطان الاجتماعي، إضافة لاحتفالات أهالي البيداء، وأبيار الماشي، وعدد من الفعاليات المصاحبة في المولات التجارية.وأشاد عدد من أهالي المدينة المنورة وزوارها بتلك البرامج والفعاليات التي توافدوا لرؤيتها، موجهين شكرهم لأمانة المنطقة التي منحت الجميع فرصة مجانية للاستمتاع مع ذويهم وفلذات أكبادهم في إطار من الخصوصية والجمال والروعة التي تميز بها عيد الفطر لهذا العام.وأبان المواطن عبدالله بن محمد زارع من محافظة جدة أن العيد في المدينة المنورة له طعم خاص خاصة مجاورة الحبيب صلى الله عليه وسلم علاوة على أن الاحتفال بالعيد السعيد في طيبة أضفى الكثير من ألوان الفرح والبهجة وأوجد عددا كبيرا من المتنفسات الترفيهية لجميع أفراد العائلة بتنوع فعالياتها الشيقة بما يتفق وتنوع الاهتمامات الأسرية.ونوه زارع بالعروض الشعبية والتراثية بما فيها جناح الحرف والأكلات الشعبية والعادات والتقاليد المدينية التي يمارسها أهل المدينة في العيد إضافة إلى الأعمال المسرحية والمسابقات الثقافية والأمسيات الشعرية والفلكلورات الشعبية الجميلة، مشيرا إلى أنه تابع الفعاليات في عدد من المواقع سواء المخصصة للعائلات أو الرجال والشباب واستشعر الجهد الضخم المبذول في تنظيمها والإشراف عليها.فيما امتدح كل من محمد حسين وأحمد عبدالخالق ونورة مصطفى من جمهورية مصر فعاليات الأمانة في العيد التي أسعدت أهالي طيبة وزوارها، وأمتعتهم بالبرامج الاحتفالية المتنوعة والشيقة خاصة في مواقع العائلات التي خصصتها اللجنة المنظمة والتي كان لها دور كبير في الاستمتاع بالعروض والبرامج من مسرحيات وألعاب ومسابقات ترفيهية متنوعة للكبار والصغار واستعراضات جميلة.إلى ذلك، أكد المواطن يزن بن محمد بدوي أن احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك نجحت في إقناع شرائح كبيرة من أهالي المدينة بقضاء إجازة العيد فيها بدلا من السفر إلى بعض الدول الأخرى، منوها بتميزها من خلال تنوع برامجها المختلفة والشيقة.وشكر المواطن هاني محمد الهاجوج أمانة المدينة المنورة على إعدادها هذا المهرجان الناجح بامتياز، حيث استقطب المزيد من الشباب بأعمال تناسب اهتماماتهم وميولهم وشغل أوقات فراغهم فيما هو ممتع ومفيد، مضيفا أن عطاء الأمانة في هذا الاتجاه يكسبها ود شبابها وتجعلهم أكثر حرصا للمحافظة على مشروعاتها البلدية وتفاعلا مع أنشطتها وبرامجها لخدمة المجتمع.وطالب الزائر بندر النحاس بضرورة الحفاظ على النجاح الكبير لاحتفالات عيد الفطر المبارك بطيبة الطيبة من خلال التنوع والتجديد ومواكبة التطور مع الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع والاهتمام بعامل التفاعل الإيجابي في برامج فعاليات الشباب من خلال مشاركتهم الفعالة فيها وليس مجرد الحضور فقط، متمنيا أن تتضمن الفعاليات خلال السنوات المقبلة أفكارا جديدة للشباب مثل مسابقة لسيارة المستقبل ومسابقات تلي ماتش ومسابقة أفضل فرقة مسرحية أو أفضل قصيدة وطنية وغيرها من الفعاليات التي تستقطب الشباب وتشغلهم في التحضير لها.وعبر عدد من الزوار المقيمين في المدينة المنورة من الجنسية السورية عن سعادتهم بتنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن المهرجان الذي تنتشر فعالياته في عدد من المواقع، مثمنين دور اللجنة المنظمة في هذا المجال.