الزوار والسياح يلتقون على شاطئ ينبع

وصف عدد من زوار ينبع فعاليات العيد التي نظمت في المحافظة خلال الأيام الماضية بالرائعة، مشيرين إلى أنها تنوعت بفقرات نالت إعجاب أفراد المجتمع بشرائحة المختلفة كبارا وصغارا. وجذب الطيران الشراعي الذي نظم على كورنيش المحافظة كثيرا من زوار ينبع الذين توافدوا عليها من أنحاء المملكة كافة.وذكر خالد المسعودي أنه حرص على زيارة ينبع قادما من المنطقة الجنوبية، لمعايدة أقاربه في المحافظة والتمتع بالأجواء الجميلة فيها، واصفا احتفالات العيد فيها بـ «الرائعة».وقال: «استمتعت كثيرا بالمهرجانات التي نظمت في مختلف أنحاء المحافظة، خصوصا الطيران الشراعي، إضافة إلى تمتعه بالفلكلور الشعبي الذي تمتاز به ينبع»، مؤكدا أنه سيكرر زيارة ينبع كلما سنحت له الفرصة. وأفاد أنه حرص على قضاء العيد مع أسرته في ينبع حتى ليعودوا إلى أعمالهم ومدارسهم بهمة ونشاط، مشددا على تسليط الإعلام على العديد من مدن المملكة التي تتميز بمقومات سياحية مثل ينبع وغيرها من المدن التي تعاني من تجاهل الإعلاميين.إلى ذلك، ثمن خالد المحياوي الدور الذي تقدمه الجهات المختصة للارتقاء بالخدمات والمرافق السياحية في ينبع، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بجلاء خلال فعاليات عيد ينبع التي تنوعت بين رياضية وفنية وثقافية.وبين المحياوي أن الأنشطة والفعاليات التي شهدتها ينبع في العيد، أنعشت الحركة الاقتصادية في المحافظة، وسلطت الإعلام عليها كواجهة سياحية تحتاج لمزيد من الاهتمام من الجهات المختصة. إلى ذلك، أكد خالد الأحمدي أنه يحرص على اصطحاب أسرته من المدينة المنورة لقضاء عدد من أيام العيد في ينبع، مشيرا إلى أنه بعد أنه يؤدي صلاة العيد في المسجد النبوي، وينتهي من معايدة أقاربه في طيبة يتوجه إلى ينبع لزيارة بعض من أهله، والتمتع بالسباحة في بحر ينبع الذي يتوافر فيه العديد من الميزات التي لا توجد في مواقع أخرى.وقال الأحمدي : «تميزت فعاليات العيد في ينبع الموسم الحالي بالتنوع والإثارة، وجودة في التنظيم»، مبينا أن ما أثار إعجابه فعاليات الطيران الشراعي التي نظمت على كورنيش المحافظة.. بينما، ألمح محمد الشمري إلى أنه يفضل قضاء جزء من إجازة عيد الفطر في ينبع مع أسرته، للاستمتاع بالأجواء الجميلة فيها، والفعاليات التي تنظم هناك، مستغربا تجاهل الإعلام تلك الأنشطة وعدم تسليط الضوء عليها كما يجب.