البربوشي.. يساعد المحتاجين رغم الإجازة المرضية

حسام كريدي (المدينة المنورة)

يعشق أسامة البربوشي التطوع ومساعدة الآخرين، لذا يعد أقدم متطوع في الهلال الأحمر في المدينة المنورة، إذ التحق به منذ تسع سنوات، ولم تثن البربوشي العديد من العقبات التي واجهها خلال تأديته عمله، عن مواصلة مساعدة الآخرين، فالشاب تعرض لكسر في ساقه خلال مزاولته نشاطه في تقديم الخدمات الإسعافية للآخرين، إلا أنه فضل ممارسة مهامه على الرغم من منحه إجازة مرضية وإعفائه من استكمال مهام عمله التطويعي من قبله إدارته.وأكمل البربوشي تقديم خدماته التطوعية لزوار ومعتمري المسجد النبوي الشريف حتى انتهاء شهر رمضان المبارك الأمر الذي أدهش المسؤولين في المركز من إصراره وحبه تقديم فعل الخير.وحظى البربوشي بالتكريم في الحفل الختامي والذي أقامته إدارة الهلال الأحمر بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك.وقال البربوشي «أجد نفسي في التطوع ومساعدة الآخرين، مهما كانت الظروف خصوصا الزائرين للمسجد النبوي، وأهالي طيبة الطيبة»، ملمحا إلى أنه يعيش متعة خلال مزاولته نشاطه التي بدأها قبل تسع سنوات ما جعله أقدم متطوع في الهلال الأحمر في المدينة المنورة.وبين أن تعرضه لكثير من الإصابات خلال مزاولته نشاطه لم يثنه عن مواصلة التطوع، لافتا إلى أنه حين تعرض لكسر في ساقه، أثناء تقديمه خدمات إسعافية لمحتاجين في طيبة، رفض المكوث في المنزل، بل واصل عمله بمجرد أن شعر بتحسن في صحته.وحض البربوشي الشباب الإقبال على التطوع ومساعدة الآخرين، لأن ذلك يحث عليه ديننا الإسلامي، موضحا أنه يحظى بكل رعاية وتقدير من مسؤولي الهلال الأحمر في المدينة المنورة.