أهالي طيبة يختتمون عيدهم بالصور التذكارية

حسام كريدي (المدينة المنورة)

اختتم عدد من زوار وأهالي طيبة احتفالات عيد الفطر المبارك، أمس، بالتقاط الصور التذكارية وإعداد وجبة الفطور والغداء الجماعي، بعد أن عاش الأهالي أوقاتا ممتعة خلال الأربعة الأيام الماضية، حرصوا خلالها على التواصل مع ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم وصلة الرحم، ومساعدة المحتاجين ابتغاء الأجر من الله.وكانت مظاهر الاحتفالات انطلقت مع شروق شمس يوم العيد، إذ توجه الأهالي والزوار إلى أداء الصلاة في المسجد النبوي والمساجد الأخرى، ومن ثم إلى التزاور فيما بينهم، وتلبية دعوات الولائم، وزيارة المقابر، بينما توجه الصغار إلى الملاهي ومرافق الترفيه، وقضوا أوقاتا ممتعة بركوب الدراجات الهوائية والخيول وشراء حلويات العيد والبالونات ومتابعة الألعاب النارية.وبعد أن غربت شمس أمس، فضلوا العودة إلى حياتهم العادية، فمنهم من بدأ في صيام الست من شوال، واستعد عدد من منسوبي الشركات الخاصة للعودة إلى أعمالهم بعد قضاء أيام جميلة مع أبنائهم طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفضل الطلاب والطالبات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بكل نشاط وحيوية بعد قضاء الإجازة المدرسية، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، منهم من قضاها بين زيارة الأهل والأقارب داخل المملكة، ومنهم من جال في عدد من مناطق المملكة، خصوصا التي تمتاز بأجواء باردة هربا من قيظ الصيف، فشهدت مدن الطائف وأبها والباحة إقبالا كثيفا من المتنزهين.