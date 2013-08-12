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الأهازيج وعروض الجمباز تبهج الأطفال

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الأهازيج وعروض الجمباز تبهج الأطفال الأهازيج وعروض الجمباز تبهج الأطفال

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

شهدت حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة العديد من الفعاليات المتنوعة، ضمن احتفالات أهالي طيبة الطيبة بعيد الفطر المبارك، في المهرجان الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة تحت شعار (عيد طيبة 34).ولفتت فعاليات الأسرة والأطفال المقدمة من فرقة شباب المسرح الحضور لتميزهم في تقديم العروض الشيقة ورسم البسمة على محيا الزوار على مسرح الزهور بحديقة الملك فهد المركزية المشتملة على عروض الجمباز والاتزان والألعاب الحركية، وما تمثله تلك الألعاب من عنصر جذب في كافة الاحتفالات والمناسبات، إضافة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، كما شاركت فرقة «الروشان» في تقديم مجموعة منوعة من أهازيج وألعاب المدينة المشهورة قديما ومسابقات حركية التي يشارك في التعرف على تفاصيلها الأطفال من مرتادي وزوار الحديقة، حيث تمثل الفعالية برنامجا مشوقا للأطفال وسط إعجاب الأهالي والزوار الذي يتميز بطرح منافسات جديدة تقام لأول مرة.وأوضح المشرف على فرقة الروشان هاشم الشريف أن الانطباع العام وردود الفعل الإيجابية كانت بمثابة الدافع الأول لأعضاء الفرقة في تقديم أفضل العروض، والتي هدفت إلى ربط الماضي الجميل بالحاضر من خلال تقديم صور وملامح من ثقافة وموروث منطقة المدينة المنورة. وتوجت الفعاليات بمشاركة المنشد عبدالمجيد الفوزان ونجمة طيور الجنة الطفلة طيف الزهراني، وذلك من خلال تقديم الأناشيد المنوعة التي تفاعل معها الجميع، كما قدم مجموعة من أطفال المنطقة أناشيد المدينة زمان، وتخلل البرنامج مسابقات ثقافية صاحبها تقديم جوائز تقديرية للفائزين.

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