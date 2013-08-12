أمسيات شعرية رجالية ونسائية وتقديم ألوان تراثية

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

احتضنت حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة أمسية شعرية للشاعرين طلال حمزة الشريف ولافي الغيداني، أدارها الإعلامي مساعد الجابري، وذلك ضمن فعاليات واحتفالات أمانة منطقة المدينة بعيد الفطر المبارك «عيد طيبة 34».وقدم الشاعران العديد من القصائد الوطنية والاجتماعية وسط حضور محبي الشعر الذي أسهم في نجاح الأمسية.وفي سياق متصل نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة أمسية شعرية نسائية بخيمة عاصمة الثقافة بالعقيق بمشاركة كل من الشاعرات منى البدراني وهند النزاري وليلى الأحمدي وقامت بإدارة الأمسية الدكتورة روعة صالح.في حين احتضن مسرح حديقة الملك فهد المركزية مساء أمس الأمسية التراثية الوطنية التي تهدف للتعريف ببعض الألوان التراثية الشعبية التي تشتهر بها مناطق المملكة وتم تقديم عدد من الألوان المشهورة بكل من مكة المكرمة وجازان والقصيم ووادي الدواسر.