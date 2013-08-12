لم نتلق أي شكاوى من فرض «التذكرة الشاملة» على الزوار

محمد العبدالله (القطيف)

دافع رئيس مهرجان «واحتنا فرحانة» الذي أقيم الأيام الفائتة بمحافظة القطيف، عبدرب الرسول الخميس عن قرار فرض التذكرة الشاملة على جميع مرتادي المهرجان، مشيرا إلى أن التذكرة لا تدخل ضمن مسمى «رسوم الدخول» بقدر ما تمثل مساعدة حقيقية لزوار المهرجان. لافتا إلى أن إدارة المهرجان لاحظت في المهرجانات السابقة قيام كثير من الأسر بصرف مبالغ ما بين 50 ــ 100 ريال تقريبا على الاستمتاع بالألعاب أو المواقع الأخرى المشاركة في المهرجان. وأضاف الخميس أن إدارة المهرجان اتخذت قرارا في العام الجاري بفرض التذكرة الشاملة التي لا تتجاوز قيمتها 10 ريالات كنوع من المساعدة للأسرة، بحيث تتيح التذكرة لحاملها الاستفادة من جميع الفعاليات مجانا، لافتا إلى أن عدد الفعاليات المشاركة في المهرجان يصل إلى 120 فعالية مختلفة.وأشار إلى أن التذكرة الشاملة أخذت في اعتبارها المستويات الاجتماعية والدخل المالي لبعض العوائل، ما يشجع على زيادة عدد الزوار طيلة أيام المهرجان (10 أيام)، مبينا أن إدارة المهرجان لم تتلمس أي نوع من الانزعاج لدى المواطنين من فرض رسوم التذكرة الشاملة، باستثناء أعداد قليلة لا تكاد تذكر على الإطلاق.رئيس مهرجان القطيف أضاف أن إدارة المهرجان أبرمت اتفاقا مع جميع الجهات المشاركة في المهرجان على دفع مبالغ مقطوعة مقابل المشاركة، وبالتالي فإنها ليست معنية على الإطلاق بفرض التذكرة الشاملة أو غيرها، إدارة المهرجان ملتزمة بتسديد الالتزامات المالية للجهات المشاركة.وقال إن إدارة المهرجان خصصت تذاكر مجانية يومية للجمعيات الخيرية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لافتا إلى أن الإدارة لم تعمد لتحديد أعداد محددة يوميا، إذ يتم تزويد تلك الجمعيات بالأعداد التي تطلبها بشكل فوري، معتبرا أن مهرجان القطيف خدمة اجتماعية يسعى لإدخال البهجة والسرور في نفوس الجميع دون التفريق بين شريحة اجتماعية أو غيرها.وذكر أن الإقبال الكبير على المهرجان من جميع الشرائح الاجتماعية يمثل دلالة واضحة على مدى القبول لدى الجميع بالاستعداد لدفع التذكرة الشاملة مقابل الاستفادة من جميع الفعاليات المقامة حاليا، لافتا إلى أن إدارة المهرجان تقوم يوميا بالسحب على جهاز رياضي تتراوح قيمته بين 500 ــ 1000 ريال بالإضافة إلى جهازي آي باد.