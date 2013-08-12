عرض «خواطر الظلام»ينتزع الآهات والإعجاب .. واليوم الأخير حافل بالإبداعات

محمد العبدالله (الدمام)

سجلت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الشرقية الذي تنظمه غرفة الشرقية حضورا جماهيريا وتفاعلا كبيرا مع جميع فقراتها. واستطاع أبطال فرقة خواطر الظلام جذب أكثر من 3 آلاف زائر في اليوم الثالث حيث قدموا عروضا وفقرات مميزة تناولت السلوكيات الإنسانية وأبهرت الحضور من أهالي وزوار المنطقة حيث شهدت الخواطر تفاعلا كبيرا من الحضور. وسادت الجمهور الغفير الذي ملأ أركان الصالة والذي قدر بـ3500 آلاف زائر وزائرة حالة من الإعجاب والانبهار الشديدين بالأداء القوي الذي نجح الفريق في تأديته، ولم يتوقف الجمهور عن التصفيق بين الحين والآخر بعد أن نجح العرض في تجسيد العديد من المواقف بطريقة درامية مؤثرة اختلطت فيها المشاعر الإنسانية. حيث قدمت الفرقة أربعة عروض لمدة 20 دقيقة مقسمة على خمس دقائق لكل عرض، وجاء العرض الأول المؤثر الذي انهمرت خلاله دموع الزوار حينما تم تكريم أحد أفراد الفرقة الذي توفاه الله قبل نحو شهر. وتناول العرض المواقف الأخيرة في حياة الراحل، ثم انتقل العرض الثاني إلى الحياة اليومية لذوي الاحتياجات الخاصة متطرقا إلى كيفية تجاوزهم للصعاب التي تواجه المعاق في حياته وتحدي الإعاقة التي تعرض لها، بعد ذلك انتقل العرض إلى الحديث عن العلم في حياة الشخص وأخيرا عرض السلام والحب والتسامح.ونزولا عند رغبة الجمهور، رفعت اللجنة المنظمة عروض السيرك المقامة في الواجهه البحرية بالدمام إلى 4 عروض يومية، بعد الإقبال الكبير الذي حظيت به خيمة السيرك وتتواصل عروض السيرك في اليوم الأخير من احتفالات العيد.من جهة أخرى، نجحت قرية الطفل في الصالة الخضراء في جذب عدد كبير من الأطفال لما تحتويه من أجنحة مختلفة تخاطب فئات عمرية متعددة، وتضم الخيمة 6 أجنحة تتكون من جناح الحضانة وجناح سينما الأطفال ويعرض فيها أفلام كرتون توعوية وجناح التصوير ثم جناح حلاوة العيد. ويقول مشرف قرية الطفل نايف أبو عائشة إن الخيمة تضم مسرحا يتم فيه عرض الأناشيد والمسابقات للكبار والصغار تم من خلاله توزيع الجوائز والهدايا.فيما سجلت فرقة خواطر الظلام أكبر نسبة مشاهده من بين فعاليات الاحتفالات التي تقام في الصالة الخضراء بالدمام، وامتدادا لهذا التميز فالجمهور على موعد أخير مع هذه الفرقة من خلال عرضها اليوم مع عروض الاستاند أب كوميدي فيما يتواصل المرح وتقديم المسابقات والهدايا للأطفال في قرية الطفل التي تفتح أبوابها لاستقبال الزوار من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.وفي منتزه الملك فهد بالدمام ستكون العائلات وأطفالهم على موعد مع فعالية الأسرة والطفل. والتي تشتمل على مسابقات وألعاب تقدم من خلالها العديد من الهدايا للأسر والأطفال المشاركين.ولمحبي الشعر النبطي موعد آخر عندما يستضيف مسرح غرفة الشرقية الأمسية الشعرية الثانية، كما يستمر شاطئ نصف القمر في استقبال محبي وهواة التطعيس وعروض السيارات المعدلة والكرة الشاطئية وألعاب التلي ماتش.