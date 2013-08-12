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عيد مستشفى الإيمان ورود وتمديد زيارة

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عيد مستشفى الإيمان ورود وتمديد زيارة عيد مستشفى الإيمان ورود وتمديد زيارة

 سعاد الشمراني (الرياض)

تلقى عشرات المنومين المرضى على اسرة مستشفى الايمان في الرياض الهدايا والحلوى والورود والتهاني من العاملين، حيث بادر المشرف العام الدكتور ممدوح الثقيل يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام نايف الغامدي بزيارة المرضى وتهنئتهم بالعيد، وعبر المرضى عن سعادتهم بالزيارة، وعن خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى لما يلقونه من رعاية طبية. وقامت إدارة المستشفى بتغيير فترة الزيارة للمرضى المنومين في الايام الماضية ليتسنى للمرضى مشاركة أقربائهم فرحة العيد حيث تبدأ الزيارة الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

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