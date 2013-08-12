200 ألف ريال للفائزين في بطولة كسر حاجز الزمن

فيصل الطويهر (الرياض)

قدمت أمانة الرياض جوائز مالية قدرها 200 ألف ريال للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة لكسر حاجز الزمن والبطولة الأولى للأوتوكروس والتي بدأت منافستها ضمن فعاليات احتفالات العيد، وهي المسابقات المخصصة للشباب في ساحة متنزه شرق الرياض والتي تحوي عروضا لأكثر من 15 سيارة معدلة هيدروليكيا بمشاركة 15 متسابقا من المملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.وبدأت أولى منافسات كسر حاجز الزمن لفئة الدراجات النارية بمشاركة 25 متسابقا بينما تواصلت ثالث أيام العيد منافسات السيارات فئة 6 سلندر مفتوح، على أن تقام اليوم منافسات البطولة في فئة 8 سلندر مفتوح. في حين تتواصل منافسات بطولة الأوتوكروس حتى آخر أيام العيد بين عدد كبير من المتسابقين من المملكة ودول مجلس التعاون تحت إشراف الاتحاد العربي السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية وفقا للأنظمة المعتمدة في هذا النوع من سباقات المهارة، ويحصل الفائز بالمركز الأول في منافسات فئة 8 سلندر مفتوح على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال بينما يحصل الفائز بمنافسات فئة 6 سلندر على جائزة قدرها 30 ألف ريال، ويحصل الفائز في منافسات البطولة في فئة الدراجات النارية على 20 ألف ريال. بالإضافة إلى كؤوس البطولة والهدايا العينية وشهادات التقدير والتي سوف يتم تسليمها للفائزين بالمراكز الأولى في ختام فعاليات العيد بالساحة اليوم.