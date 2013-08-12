30 ركنا و«أنا وأخويا علي» وإنترنت في حديقة المناخ

فيصل الطويهر (الرياض)
آلاف الأسر والعائلات شكلت حضورا زاهيا في حديقة مناخ الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض في أيام العيد حيث حظيت فعاليات خيمة الضيافة بإقبال كبير من زوار الحديقة، كما استحوذ مسرح المهرجان في درة الحدائق على اهتمام آلاف الزوار من العائلات من خلال عروض الفنون الشعبية والفلكلور والمشاهد المسرحية الضاحكة. في حين قدم مسرح الطفل عددا كبير من الفقرات الترفيهية بمشاركة الشخصيات الكرتونية الشهيرة والألعاب البهلوانية التي استقطبت أعداد كبيرة من الصغار والكبار. ووجد عشاق الصقور ما يستهويهم في فعاليات الخيمة الشعبية والتعرف على أشهر أنواع الصقور وطرق تدريبها والعناية بها واستخدامها في الصيد. كما خصصت أمانة الرياض في برنامج العيد ركنا للأطفال دون سن الثامنة قدم من خلاله عدد كبير من عروض العرائس والألعاب الحركية فيما تم تخصيص ركن للأطفال الأكبر سنا لممارسة الألعاب الإلكترونية.واستقطبت السوق الشعبية والتي تضم أكثر من 30 ركنا للحرف اليدوية والمنتجات الشعبية والتراثية عددا كبير من زوار الحديقة واستمتع الكثيرون بالجلوس في المسطحات الخضراء والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر شبكة الإنترنت التي تغطي جميع أرجاء الحديقة. كما استمتع زوار الحديقة بعدد من المشاهد المسرحية الكوميدية التي قدمها الثنائي «أنا وأخوي سعد» بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والترفيهية والتي شارك فيها الآباء والأمهات وتنافسوا لنيل جوائزها.