أسعار شاليهات العروس .. خرافية

عمرو سلام (جدة)
في كل عام تتكرر المعاناة مع ارتفاع أسعار المنتجعات البحرية، حيث يفضل الأهالي قضاء الأيام المتبقية من العيد والإجازة في الأجواء البحرية وممارسة السباحة والغوص وجتسكي والاستمتاع بالفعاليات الخاصة التي تقدمها تلك المنتجعات.. «عكاظ» زارت تلك الشاليهات ووقفت على بعض منها. يقول علي الشهري، الذي يستأجر لأسرته غرفة في أحد الشاليهات، إن المشكلة التي تواجههم هذا العام هي ذات المشكلة التي تواجههم في كل عام لم تتغير ، وهي ارتفاع أسعار، حيث يصل سعر الشاليهات ذات الغرفة الواحدة إلى 3 آلاف ريال، وذلك حسب ما أفاد به عدد من موظفي الاستقبال، مشيرا إلى أن العاملين أكدوا لهم أن تلك الأسعار، قد تم تحديدها من قبل العيد وهي مخصصة لفترة العيد فقط.وأرجع عدد من العاملين في أحد الشاليها لـ«عكاظ»، سبب غلاء الأسعار إلى أن الطلب يفوق العرض بكثير، مبينين أن الأماكن محجوزة منذ فترة ولا يوجد أماكن شاغرة.ولاحظت «عكاظ» أن بعض ملاك الوحدات الخاصة في المنتجعات استغلوا فترة العيد بتأجيرها وسط تذمر من الملاك الذين فضلوا قضاء العيد في وحداتهم البحرية.ويقول عبد الله المولد احد العاملين في تلك المنتجعات، إن السبب الرئيسي في الإقبال على الشاليهات هو المسابح والأنشطة البحرية، مشيرا إلى أن هناك من يقوم باستئجار شاليه يقضي فيه أيام العيد وهناك من يكتفي بالزيارات اليومية، حيث يحق لهم الاستمتاع بكافة مرافق المنتجعات عدا المبيت وهناك من يكتفي بتأجير الشاليهات فقط. وعن النشاطات المقدمة يقول مدير أحد المنتجعات انه يتم توفير جميع الأنشطة البحرية ومعدات الغوص والرحلات البحرية، حيث يستمتع الأطفال بالألعاب المائية و المسابح الآمنة المخصصة لهم، كما يقضي معظم الأهالي وقتهم على الشاطئ صباحا و الاستمتاع بالبحر وتقدم بعض المنتجعات فعاليات للأطفال والأسر ومسابقات وتقديم الهدايا والجوائز ثم السهر في المطاعم والمقاهي التي تقدمها المنتجعات.