انطلاق فعاليات «قيـم وهمـم» .. اليـوم

أحمد الصائغ (جدة)

تحت شعار «قيـم وهمـم» تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم (الاثنين) فعاليات ومناشط ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة لمدة 19 ليلة بموافقة كريمة من إمارة منطقة مكة المكرمة، وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلا بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.ويفتتح الشيخ عبد المحسن الأحمد سلسلة المحاضرات بعنوان «وقفات مع آيات»، كما تنطلق الدورات التدريبية بدورتين مخصصتين للشباب بدءا من السابعة مساء الأولى بعنوان «كيف تنمي شخصيتك» يقدمها الأستاذ عايض الشهراني، والدورة الثانية بعنوان «فن التعامل مع الأبناء» يقدمها الأستاذ محمد آل لافي. وتنطلق اليوم صافرة بدء منافسات دوري كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والملعب الصابوني إلى جانب فعاليات نادي الفتيان والألعاب الهوائية الكهربائية. فيما تقام دورة للفتيات بعنوان: «دروس من السيرة» تقدمها الأستاذة عبير العمري، وذلك ضمن فعاليات القسم النسائي الذي يشهد فعاليات خاصة بالنساء وربات البيوت إلى جانب برامج تدريبية ومهارات فردية ومسابقات تستهدف الشابات. وتتضمن فعاليات المدينة المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية في قسمي الرجال والنساء إلى جانب البرامج الدعوية والثقافية والاجتماعية والطبية والتطويرية والرياضية، فضلا عن معرض سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومعرض الآداب التي ينبغي للمسلم التحلي بها وتتضمن مسابقة ثقافية باسم مسابقة «أدبي» ، وأيضا مشاركة الفرق الترفيهية والإنشادية على مسرحي الفتيان والرجال.وأوضح الشيخ عبدالله باوزير مدير عام الملتقى، بأن الملتقى يحمل رسالة «المدينة الأكثر ثراء بالمتعة والفائدة» ويقام لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها الإسهام في ملء أوقات فراغ الشباب والشابات بالنافع المثمر وغرس مفاهيم الولاء للدين ولولاة الأمر والوطن، فضلا عن العمل على تربية الشباب والشابات على التعاون المثمر بينهم وتوفير التوجيه والإرشاد المناسبين ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، مشيرا إلى أن ملتقى المدينة الشبابية يستهدف جميـع شرائح المجتمع من خلال توفير جو اجتماعي وعائلي..يذكر بأن ملتقى المدينة الشبابية تحت شعار «قيـم وهمـم»، تستمر فعالياته لمدة 19 ليلة بمعدل 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة مساء بمقر المدينة الشبابية بحي الورود على شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز (السبعين سابقا) شمال دوار الملك عبدالعزيز.