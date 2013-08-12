مدير أمن سوهاج لـ "اليوم السابع": التنقلات الداخلية راعت المصلحة العامة

أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع" أن حركة التنقلات الداخلية التى صدرت أمس الأحد، بمديرية أمن سوهاج، روعى فيها المصلحة العامة للعمل عن المصالح الشخصية والتى تصب فى النهاية فى مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أن هذه الحركة تدعم المناطق البعيدة والخطرة بضباط أكفاء لديهم القدرة والكفاءة فى التعامل مع المواقف الطارئة والصعبة فى حينها واتخاذ القرارات المناسبة للتصرف على أساس الموقف مع رعاية البعد الاجتماعى والإنسانى.

وعلى جانب آخر أشار اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية أن الحركة راعت وبشدة معيار العدالة بعيدا عن أى محسوبيات موضحا أن الهدف من الحركة فى المقام الأول هو إنجاح العمل الشرطى والوصول به إلى أعلى معدلاته، وهذا لن يتحقق إلا بنجاح العمل فى الاختيار الأمثل والأكفأ والمصلحة العامة، وأن هدف مدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر فور وصوله مديرية الأمن فى الفترة القادمة هو تحقيق العدل بين الضباط والأفراد والتواصل معهم.

وشملت الحركة مأمورى المراكز والأقسام، تم تعيين عقيد بهى الدين عبدالفتاح عمارة مأمور مركز شرطة جهينة وتعيين المقدم بهاء الدين حامد عبدالحليم عمرو مأمور مركز شرطة المراغة، وتعيين المقدم هانى محمد يوسف نخند المرزوقى مأمور مركز العسيرات وتعين العميد محمد رشاد فاضل مصطفى مأمور مركز أخميم وتعيين العميد عبدالحكيم عامر حسين العلكى مأمور مركز شرطة طما، وتعيين العقيد حسين فؤاد عارف مأمور مركز شرطة المنشاة وتعيين العقيد أحمد عبدالحميد محمد أحمد مأمور قسم ثانى سوهاج.

كما شملت الحركة تعيين رؤساء وحدات البحث حيت تم تعيين عقيد كمال محمود محمد خليل الضبع رئيس وحدة البحث بإدارة المرور وتعين المقدم وائل تونى محمود عبدالرحمن رئيس وحدة مباحث مركز جرجا، وتعين رائد سامح فايد أحمد بهنساوى رئيس وحدة مباحث مركز المراغة وتعين الرائد خالد شعيب رزق محمد رئيس وحدة مباحث قسم طهطا، وتعيين الرائد أحمد شوقى السيد محمد زيدان رئيس وحدة مباحث مركز أخميم وتعيين الرائد رأفت عبدالنظير أحمد موسى رئيس وحدة مباحث مركز طهطا وتعيين الرائد على محمود الصغير وزيرى رئيس وحدة مباحث مركز المنشاة وتعيين النقيب محمود محمد جلال ناصر رئيس وحدة مباحث قسم أول وتعيين النقيب محمد ممدوح جمال الدين رئيس وحدة مباحث مركز العسيرات وتعيين نقيب هيثم أحمد خلف أحمد رئيس وحدة مباحث قسم الكوثر وتعيين النقيب أحمد نور الدين محمد حافظ رئيس وحدة مباحث مركز جهينة.