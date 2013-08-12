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إغلاق مستشفى بلطيم بالجنازير..والاهالي :الإخوان وراء ذلك

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إغلاق مستشفى بلطيم بالجنازير..والاهالي :الإخوان وراء ذلك إغلاق مستشفى بلطيم بالجنازير..والاهالي :الإخوان وراء ذلك

اللواء أسامة متولي مدير أمن كفرالشيخ

أغلق أطباء وممرضين وممرضات مستشفي بلطيم المركزي مبني المستشفي تماما وغادروه إحتجاجا علي تشاجر أحد المواطنين علي أحد العاملين بالمستشفي مما إعتبره العاملون بالمستشفي إهانة لهم وأغلقوا أبواب المستشفي بالأقفال والجنازير وإمتنعوا عن العمل .

وإدعى البعض من الأهالي بمدينة بلطيم أن وراء ذلك قيادتين إخوانيتين بالمستشفي إستغلتا تلك المشاجره بقصد الإساءه للشرطة بدعوي أنها أهملت في حماية وتأمين الأطباء والعاملين بالمستشفي وتسبب ذلك في تعدي أهالي المرضي عليهم فحسوا العاملين بالمستشفي علي الإضراب وغلق أبواب المستشفي بحجة إهانتهم.

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