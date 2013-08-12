موجة أفراح تتحدى الإرهاب بالعريش

شهدت مدينة العريش الليلة تنظيم أكثر من 20 حفل زواج غطت مختلف أنحاء قاعات الأفراح بالفنادق والقاعات الخاصة وبيوت الأهالى.

وقال شهود عيان، إن العريش سجلت الليلة أكبر عددا من أفراحها فى ليلة واحدة، رغم كافة تحديات الوضع الأمنى المتدهور الذى تشهده المدينة وغياب قوات الأمن من الشوارع ومناطق تجمعات المواطنين واقتصار دورها على دوريات متحركة بالمدرعات.

واعتبر عدد من المشاركين فى حضور هذه الأفراح أنها تحد صريح للإرهاب، وتغلب شعبى على حالة الغضب التى يعيشها الأهالى جراء عدم شعورهم بالأمان فى ظل تواصل هجمات المسلحين على مناطق أمنية ومراكز شرطية بالعريش والشيخ زويد ورفح.