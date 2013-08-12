مطرانية بنى سويف: حادث الأمس "ذريعة" لإشعال فتنة طائفية

قال القمص فرنسيس فريد وكيل مطرانية بنى سويف، إن ما حدث فى الواسطى اليوم نتيجة مشاجرة عادية وقعت بالأمس بين شخصين أحدهما مسيحى والآخر مسلم يرجع إلى تدخل عناصر تود بإشعال الفتنة بين أبناء المحافظة.

وأضاف فريد أن عدداً من الأشخاص قاموا بمحاصرة كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بقرية الديابية بالواسطى، ظهر أمس الأحد، وإشعال النيران فى الكنيسة من الخلف، ما أدى إلى احتراق أجزاء كبيرة من الكنيسة وإصابة عدد من الأشخاص بحروق وضرب آخرين بالشوم والعصى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتمت السيطرة على الحريق.

وأشار فريد إلى أن الانتشار الأمنى حالياً يطوق المكان للمعاينة والتحقيق فى الواقعة، وجارى حصر التلفيات، وتابع قائلاً: إن ما حدث "تلاكيك" من مجموعة تود إشعال الفتنة وننتظر نتائج التحقيقات فى الواقعة.