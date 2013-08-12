المتحدث باسم "السواركة": ثمة محاولة لإيجاد تعاطف مع مشهد دفن الإرهابيين

قال سعيد عتيق المتحدث باسم قبيلة السوراكة السيناوية، إن محاولة تسويق المشهد الذى تم به دفن قتلى الإرهابيين، الذى قتلهم الجيش المصرى على الحدود فى "الجورة" بسيناء، على أن هناك تعاطف من القبائل مع هؤلاء الإرهابيين غير صحيح، مشيرًا إلى أن القتلى هم من أبناء القبائل وذهب السيناويون لتشييعهم من منطلق دفن الموتى فقط، وهو مجرد تقيلد سيناوى.

وأضاف عتيق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى ويذاع على قناة العربية الحدث، أن القبيلة تعلن دعمها الكامل للجيش المصرى فى حربه على الإرهاب فى سيناء، ولم ولن تقف فى أى وقت مع التنظيمات الإرهابية التى تقاتل الجيش المصرى فى سيناء.



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