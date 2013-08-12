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بالفيديو - ' سوبر ' دروجبا يتوج جالاتاسراي باللقب على حساب فينيرباشته

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بالفيديو - ' سوبر ' دروجبا يتوج جالاتاسراي باللقب على حساب فينيرباشته بالفيديو - ' سوبر ' دروجبا يتوج جالاتاسراي باللقب على حساب فينيرباشته

هدف رائع من ديدييه دروجبا توج فريقه جالاتاسراي بكأس السوبر التركي على حساب فينيرباشته اليوم الأحد.

دروجبا ظهر كأفضل لاعب في المباراة بمجهوده الوفير وقوته غير العادية في التعامل مع المدافعين.

ورغم إهدار دروجبا لفرصتين سهلتين للتسجيل، إلا أنه نجح في حسم اللقب لفريقه بضربة رأس رائعة في الشوط الإضافي.

شهد اللقاء خوض فينيرباشته لنصف ساعة من اللقاء بعشرة لاعبين في ظل خروج برونو ألفيش مدافع الفريق مطرودا.

وحقق جالاتاسراي اللقب رقم 13 في تاريخه بعد عرض شيق هدد فيه مرمى منافسه كثيرا عن طريق نجومه حميت التنتوب وويسلي شنايدر مع دروجبا.

شاهد هدف دروجبا بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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