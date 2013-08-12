مويس: روني جاهز لإنجلترا.. ليس ليونايتد

يستطيع واين روني أن يلعب مع منتخب إنجلترا، لكنه غير قادر بعد على المشاركة مع مانشستر يونايتد، وذلك بحسب وجهة نظر مدرب الشياطين الحمر ديفيد مويس.

روني يطلب الرحيل عن يونايتد ويصر على قراره حتى الآن.

ورغم أن الفتى الذهبي ليونايتد يتدرب مع الفريق الرديف ويعاني من إصابة في الكتف، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة روي هودجسون استدعاه لخوض مباراة ضد اسكتلندي.

وعقب مويس عن قرار هودجسون "الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا كل أفراده من أصدقائي".

وتابع "تحدثت مع هودجسون وشرحت له حالة روني.. من الواضح أنه بالنسبة لإنجلترا قادر على اللعب، رغم أنه بالنسبة ليونايتد غير جاهز".

وأضاف "روني يعاني من متاعب في الكتف، ولهذا يتدرب دون احتكاك، ما يعني أن لياقته غير مكتملة رغم أنه تدرب لفترة بالكرة".

وأفاد "عموما أعتقد أن هودجسون لن يدفع بروني لفترة طويلة، ولن يعرضه لأي أذى".

وكرر مويس "عموما لا يجب أن يستغل أحد ما يحدث بشكل سلبي، فعلاقتي باللاعب لا يشوبها أي شيء، وبالنسبة ليونايتد الأمور واضحة.. روني ليس للبيع، ونرغب في استمراره معنا".

ويسعى تشيلسي لقنص روني، وكذلك ينتظر أرسنال ما إذا كان يونايتد سيسمح في النهاية لنجمه بالرحيل أم لا.