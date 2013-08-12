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' أنانية كافاني وإبرا ستفسد سان جيرمان '

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' أنانية كافاني وإبرا ستفسد سان جيرمان ' ' أنانية كافاني وإبرا ستفسد سان جيرمان '

يؤمن ديفيد جينولا أحد نجوم الكرة الفرنسية السابقين بصعوبة نجاح الثنائي إديسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش في قيادة هجوم باريس سان جيرمان.

إبراهيموفيتش وكافاني لعبا سويا لدقائق معدودة في التعادل الذي افتتح به سان جيرمان موسمه أمام مونبلييه يوم الجمعة.

وقال جينولا عن الثنائي: "المشكلة أن إبراهيموفيتش أناني كأي هداف في العالم، يحب أن يسدد الكرة ويأخذ فرصته على المرمى دون تفكير".

وتابع "الشخصية نفسها لدى كافاني، ولهذا من الصعب أن ينجح الثنائي، سيكون تحديا كبيرا لسان جيرمان أن يعمل إبرا مع مهاجم أخر".

وأردف "إبرا يعرف أن الناس ستحكم عليه بحسب عدد الأهداف التي يسجلها، وكافاني كذلك.. فمن منهم سيضحي من أجل الآخر؟".

وأضاف "كذلك هناك خافيير باستوري، لم يقدم الكثير في الموسم الماضي والضغوط أكبر عليه هذه المرة مع وجود العديد من العناصر الهجومية في الفريق".

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