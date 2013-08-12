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تفشى مرض الحمى القلاعية فى أقصى شرق روسيا

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تفشى مرض الحمى القلاعية فى أقصى شرق روسيا تفشى مرض الحمى القلاعية فى أقصى شرق روسيا

تم تسجيل تفشى مرض الحمى القلاعية فى مستوطنة أوست -إيفانوفكا فى منطقة آمور بأقصى شرق روسيا، التى غمرتها المياه عقب هطول أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء عن الإدارة الإقليمية لاتحاد الطب البيطرى ودائرة مراقبة الصحة النباتية الاتحادية فى روسيا على موقعها الرسمى على الإنترنت يوم الأحد أن ما يصل إلى 500 بقرة قد أصيبت بالمرض.

وتقع مزرعتان كبيرتان فى المستوطنة الواقعة على الحدود مع الصين، حيث تم الإبلاغ عن تفشى طاعون الماشية مؤخرا.

وفى أوائل الشهر الماضى، جرى الإبلاغ عن حالات لتفشى مرض الحمى القلاعية من قرية جروديكوفو، فى منطقة بلاجوفيشتشينسك.

وقالت وزارة الصحة فى منطقة آمور إن هذا الفيروس قد وصل إلى الأراضى الروسية من مراع غمرتها المياه فى الصين، ورفعت حالة التأهب، فيما يتعلق بإجراءات الحجر الصحى فى القرية فى الخامس والعشرين من الشهر الماضى.

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