تقديم خدمات الطوارئ في مركزي ند الحمر والبرشاء قريباً

كشف المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس، أن خدمات الطوارئ ستقدم قريباً في مركزي ند الحمر والبرشاء على مدار الساعة، وذلك في خطوة تهدف الى التسهيل على المواطنين والمقيمين القاطنين في تلك المناطق والمناطق المجاورة لها، إضافة إلى تخفيف الضغط الواقع على المستشفيات.

جاءت تصريحات المهندس الميدور عقب جولة قام بها أمس على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التقى فيها بما يقارب ألف موظف من موظفي الهيئة في كافة القطاعات، لتهنئتهم بالعيد وحثهم على ضرورة التميز بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

وفي بداية الجولة توجه المدير العام إلى مكاتب الموظفين في جميع قطاعات والإدارات والأقسام بمبنى الإدارة، وتبادل معهم التهاني بالعيد، يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.

بعدها توجه المهندس الميدور إلى مستشفى دبي، والتقى بالكادر الطبي والموظفين وعدداً من المراجعين والمتعاملين والزوار، واستمع للعديد من الاقتراحات التي كانت تصب جميعها في تطوير الأداء وجودة الخدمات وتميزها، من جهته شكر المدير العام جهود جميع العاملين في مستشفى دبي داعيا الموظفين لبذل المزيد من الجهد لخدمة العملاء والمرضى.

واستأنف المدير العام جولته بزيارة ثانية لمستشفى راشد بعد الزيارة التي صادفت أول أيام عيد الفطر السعيد، التقى فيها بالمديرين والعاملين من الكادر الطبي والإداري، ثم توجه إلى مركز الكرامة للياقة الطبية حيث التقى بعدد كبير من المراجعين الذين تبادلوا معه التهاني والأحاديث الودية وأعربوا عن سعادتهم بهذا اللقاء.

مستشفى لطيفة كانت محطة الزيارة التالية وفيها استمع المدير العام للعديد من الاقتراحات التي تقدم بها العاملون في المستشفى لتطوير الأداء، ثم كانت المحطة الأخيرة في هذه الجولة مركز البرشاء، وفيها التقى المدير العام بالعاملين بالمركز، وناقش معهم ما أسماه بقضية الساعة في القطاع الصحي، وهي تفعيل العمل في المراكز الصحية التابعة للهيئة على مدار الساعة.

إضافة صحية

وشدد الميدور على أهمية مركزي ند الحمر والبرشاء لما يشكلانه من إضافة صحية كبيرة للإمارة، ذلك أنهما يخدمان قطاعين ممتدين جغرافياً وسكانياً، وصرح المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة بأن خدمات الطوارئ ستقدم قريبا في هذين المركزين .

وهي تجربة تعد الأولى في المنطقة وتحدياً جديداً تسعى الهيئة لتحقيقه انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حكومة تصل إلى الناس لا تنتظر أن يصل إليها الجمهور، فما كان متعارفاً عليه بأن خدمات الطوارئ تقدم في المستشفيات الثلاثة الكبرى (راشد ودبي ولطيفة) ولكن الآن سيكون بمقدور المراكز الصحية تقديم هذه الخدمات للجمهور في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، أعرب موظفو المركز عن استعدادهم لخوض هذا التحدي، مثمنين زيارة المدير العام لهم ومشاركته فرحة العيد معهم، واستماعه لمقترحاتهم وآرائهم المختلفة لتطوير العمل، الذين سعدوا بمفاجأة المدير العام لهم بهذه المبادرة، وتمنى لهم المدير العام دوام التوفيق، مؤكدا لهم أهمية هذه اللقاءات التي سيحرص عليها دائما للاستماع لآراء الموظفين واقتراحاتهم.

ارتياح

أبدى مدير عام هيئة الصحة بدبي ارتياحه بشكل عام حول مستوى وأسلوب وسرعة إجراءات العمل المتبعة على المستوى الإداري والطبي، مثمنا الجهود التي يقوم بها الموظفون في مواقع عملهم لتحقيق رضا العملاء والتواصل معهم، مطالبا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الهيئة وبرامجها التطويرية وغرس ثقافة الجودة في العمل لتقديم خدمات متميزة تحافظ على موقع وسمعة الهيئة كمؤسسة رائدة في المجال الطبي على مستوى المنطقة.