شرطة أبوظبي تطبق نظام «فيدليمس» في مختبرات الأدلة الجنائية

أوضح العميد الدكتور سيف بوظفيرة العامري، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي تعمل دوماً على تجويد العمل الإداري والفني، بما يحقق استراتيجيتها في التطوير والتحول الإلكتروني في أداء العمل، مشيراً إلى أن نظام فيدليمس لإدارة المعلومات في المختبرات، أثبت نجاحاً كبيراً في إدارة المعلومات، خاصة في مجال الفحوص والتقارير الفنية، والربط الإلكتروني بين أقسام الأدلة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة.

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وبلغ عدد القضايا التي سجلتها إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي باستخدام نظام إدارة المعلومات في المختبرات (فيدليمس) منذ بداية العام الجاري وحتى 25 من يوليو الماضي - 7 آلاف و49 قضية، بينما بلغ عددها في العام الماضي 12 ألفاً و388 قضية.

وقال إن النظام الجديد يشكل دعماً فنياً وإدارياً لاستراتيجية الإدارة، ويصب في تحقيق أهداف الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ المنبثقة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات شرطة أبوظبي.

واعتبر العميد العامري أن استكمال الربط الإلكتروني بين الأدلة الجنائية والنيابة والمحاكم، وتوظيف إمكانيات نظام «فيدليمس» مع جهات حكومية أو خاصة ذات صلة مستقبلاً نقلة نوعية في مجال العمل في الأدلة، وتسريع لوتيرة الإنجاز.

من جانبه قال العقيد عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية، إن الهدف الأساسي من تطبيق نظام «فيدليمس» يتبلور في تحقيق الاستخدام الأمثل للأدلة الجنائية، لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الفني والإداري المتعلقين بتحقيق العدالة الجنائية، وإنجاز العمل بالسرعة الممكنة والدقة المطلوبة.

وأشار إلى أن المشروع بدأ الإعداد له في عام 2011 بما يتناسب مع طبيعة العمل في الأدلة الجنائية، ثم تم تسجيل وإدخال جميع القضايا الواردة إلى أقسام الأدلة بأبوظبي والعين وطريف، مشيراً إلى أنه في عام 2012 تم إنجاز عمليات الربط بين أجهزة الفحوص المخبرية مثل الفحوص البيولوجية والكيميائية - والنظام، مما أتاح إدخال كافة القضايا إلكترونياً دون تدخل بشري، كما تم ربطه ببعض مراكز الشرطة التي لديها صلاحية استلام التقارير الفنية.

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وأضاف الحمادي أن نظام فيدليمس تم تصميمه على ضوء متطلبات مواصفة آيزو التي حصلت عليها الإدارة، ويوفر 15 مؤشر أداء إلكترونياً دون تدخل بشري.

ولفت إلى أن القضايا، يتم استلامها حالياً إلكترونياً من مراكز وأقسام الشرطة، وتجرى حالياً استعدادات لربط عمليات الاستلام والتسليم للقضايا من النيابة والمحاكم إلكترونياً.

وقال النقيب الخبير أحمد سعيد الكعبي، المشرف على تطبيق نظام فيدليمس، إن النظام يوفر إجراءات أمنية دقيقة دون الحاجة إلى الاستخدام الورقي، كما يضم النظام وحدة لتنمية كفاءة وقدرات الموظفين العاملين بالإدارة، مما يتيح إعداد برامج تدريب مثالية وفقاً لاحتياجات الأقسام والفروع بالأدلة الجنائية.

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وأكد أن النظام يعمل على تزويد المستخدم بكافة أنواع الإحصائيات التفصيلية الدقيقة والتقارير على شكل رسوم بيانية وجداول، كما يحتوي وحدة لقياس أداء الموظفين، ومؤشراً آخر لقياس الإداء العام للإدارة، ودليلاً إلكترونياً للتدريب.

ويوفر النظام إمكانية نقل البيانات بين مختلف الأقسام والفروع، وطباعة النتائج والتقارير تلقائياً بمجرد ربط النظام إلكترونياً مع الأجهزة.

وأضاف الكعبي أن نظام «فيدليمس» يبين طرق نظام الجودة الخاصة بالإدارة بحيث يمكّن المختبرات الجنائية من تحقيق ومراجعة أعلى معايير الاعتماد الدولية للجودة، كما يستخدم النظام الأجهزة المتوافقة مع معايير الصناعة العالمية، وأنظمة التشغيل مثل نظام ويندوز.