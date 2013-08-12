مقتل 4 وإصابة أثنين آخرين في معركة بالأسلحة الآلية بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة ينتمون لعائلة النوايل بقرية نجع عباس مركز العسيرات .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتمت السيطرة علي الاشتباكات الدائرة بين الطرفين، وتبين من تحريات أن المعركة نشبت بين الطرفين بسبب لهو الأطفال واستخدم فيها الطرفين الأسلحة الآلية، مما نتج عنه مصرع كل من عبد الحميد علي إبراهيم 44 سنة “طرف أول” ينتمي لعائلة علي والسيد إبراهيم رضوان 36 سنة وحسين رضوان 55 سنه وجبريل رضوان وشقيقه جبريل 60 سنة وإصابة عفاف جبريل رضوان 30 سنة وهشام رضوان 17 سنة بطلقات نارية متفرقة “طرف ثان” وينتمون لعائلة رضوان.

وتمكن رجال المباحث من ضبط بندقية آلية بمسرح الأحداث، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين، وتم نقل الجثث لمستشفي المنشاة المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات .