تحذير من الأمراض الجلدية الناتجة عن الوشم

حذر العاملون فى هيئة العقاقير والأغذية الأمريكية بالاشتراك مع زملائهم الفرنسيين فى نقابة أمراض الجلد من اللجوء إلى الوشم، بعد أن تبين أن هناك 25% من الشعب الأمريكى يضعون الوشم على أجسامهم، وأن هناك فرنسيا من بين عشرة يلجئون إلى الوشم وبالنسبة للشباب فهناك شاب من كل خمسة مما يكون له آثار سيئة على الجلد.

وأوضحت الدراسة الفرنسية أن رد فعل الجلد للرسم الذى ينفذ عن طريق الوشم يكون متمثلا فى الالتهابات التى تصبح مزمنة، كما أن الحبر المستخدم فى الوشم يحتوى على مواد سامة ففى اللون الأحمر يوجد الألمنيوم والحديد والتيتان والسيليكون والزئبق وفى اللون الأخضر نجد الكروم وفى اللون الأسود نجد مخلفات من البترول مثل البنزوبيرن وغيرها.

كما يحذر من تعرض الوشم الموجود على الذراع للأشعة فوق البنفسجية الطبيعية أو الصناعية والتى ينتج عنها إصابة الجلد بنوع من الحساسية بل وأكثر من ذلك أن الآثار تظهر بعد مرور 40 عاما على عملية الوشم كذلك الحال بالنسبة للحنة التى تستخدم فى عمليات الوشم، لذلك يجب معرفة المواد المستخدمة فى الوشم قبل الإقبال عليه لتفادى مخاطره على الجلد إن أجلا أو عاجلا .

>