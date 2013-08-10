عروض ترفيهية عالمية في مهرجان العيد «عيدكم عيدنا»

في ثاني أيام فعاليات مهرجان «عيدكم عيدنا»، زار أمين محافظة جدة مقر رباط النوي في حي البلد، المنطقة التاريخية، حيث عايد خلالها كبار السن وشاركهم فرحة العيد، مقدما لهم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، كما سلمهم هدايا وبطاقات المعايدة، كما تفقد المنطقة التاريخية برفقة المسؤولين فيها.وكانت جدة ارتدت منذ أمس الأول حلة العيد في احتفال بهيج تمتزج معه أصالة الماضي والحاضر الزاهي بعروض ترفيهية عالمية من خلال مهرجان العيد «عيدكم عيدنا» الذي أعلنت أمانة محافظة جدة برنامج فعالياته وأنشطته المنبثقة من رؤية جديدة تهدف إلى نشر البهجة والسرور بين شرائح المجتمع بشراكة مع كل القطاعات والمؤسسات.وشارك أمين جدة الدكتور هاني أبو راس الأهالي في انطلاقة فعاليات المهرجان بحضور الدكتور أيمن فاضل رئيس المجلس البلدي، حيث تزينت سماء العروس مساء أمس بالألعاب النارية لمدة نصف ساعة، تلاها عروض قدمتها فرق شعبية من جدة.إلى ذلك، ينتظر سكان مدينة جدة وزوارها في موسم عيد الفطر متابعة أكثر من 200 فعالية موجهة إلى جميع شرائح المجتمع، ستطلقها أمانة محافظة جدة أول أيام عيد الفطر من خلال مهرجان عيد الفطر «عيدكم عيدنا»، والذي تسعى الأمانة من خلاله إلى «نشر البهجة والسرور»، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.ويشهد لهذا العام ولأول مرة مشاركة فاعلة من عمد الأحياء ومؤسسات القطاع الخاص في الإعداد والتخطيط والتمويل والمتطوعين من الشباب والشابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات، بعد أن انتظموا في ست ورش عمل قدموا من خلالها خلاصة آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم لفعاليات المهرجان.وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت اللجنة المنظمة، أن عروض الألعاب النارية ستستمر لمدة أربعة أيام ثاني وثالث أيام عيد الفطر في منطقتي الكورنيش الأوسط والشمالي الساعة 11 مساءً وفي نفس التوقيت، مشيرة إلى أن عروض الفرقة الاستعراضية العالمية ستبدأ اليوم رسميا بمعدل أربعة عروض يومية، تشمل: عرضان في الكورنيش الشمالي الساعة 7 ونصف مساءً في ثالث وخامس أيام العيد بمنطقة السقالة وبجوار الشلال، وعرضان في مركز هيفاء مول الساعة 9 ونصف ثاني ورابع أيام العيد و11 ونصف في السلام مول، وعرضان للفرقة العالمية الاستعراضية في مركز عزيز مول الساعة 9 ونصف ثالث وخامس أيام العيد و11 ونصف في مركز العرب مول.وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآُثار بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، مشاركة الهيئة ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة بدور رئيس في هذه التظاهرة، من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية مع أمانة محافظة جدة، لإظهارها بالشكل المطلوب الذي يليق بمنطقة مكة المكرمة بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص. واعتبر العمري، أن مهرجان عيد الفطر في مدينة جدة «ذو طعم خاص»، «إذ يعتبر احتفال العيد في هذه المدينة الأفضل على مستوى المملكة والأعرق على مستوى الشرق الأوسط».وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع أمانة جدة بتشكيل لجنة خاصة بالاحتفال بالعيد، وقال «أنهت اللجنة جميع التحضيرات اللازمة لهذه الفعالية، إذ سخرت الأمانة لإنجاحها فرقا إدارية عدة مدعمة بمعدات آلية ستعمل طوال فترة العيد‎».وشدد العمري على ما تشهده محافظة جدة في كل عام من احتفالات كبيرة ومتعددة بمناسبة عيد الفطر على نحو يختلف عن بقية الأعوام السابقة، وذلك من خلال سلسلة من البرامج الترفيهية والثقافية الموجهة إلى جميع شرائح المجتمع، من العائلات والأطفال والشباب، ضمن فعاليات تم إسناد تنظيمها إلى مجموعة من الجهات المتخصصة في تنظيم الاحتفالات والفعاليات الترفيهية، وذلك بمساندة من الأمانة ودعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار.وأكد أنه سيتم إطلاق 200 فعالية متنوعة موزعة على 38 تصنيفا طوال أيام العيد في مختلف أرجاء مدينة جدة. وقال «هذه الفعاليات موجهة للأفراد والأسر من أهالي جدة وكذلك الزوار من جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة».من جانبه، بين مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة سعود بن علي الشيخي، أن البرنامج الاحتفالي لعيد الفطر السعيد في عروس البحر الأحمر، يطغى عليه الاحتفاء بالجانب الثقافي والموروث الشعبي لمدينة جدة.وأشار الشيخي إلى تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والمسرحية، والتي تشتمل على ألعاب الفنون الشعبية والمسابقات الترفيهية للأطفال، وتقديم عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار، إضافة الى تقديم فقرات كوميدية منوعة.بدوره، قال رئيس المجلس البلدي في محافظة جدة الدكتور أيمن بن صالح فاضل «عندما نتحدث عن عيد الفطر السعيد فلا بد أن نبدأ من المنطقة التاريخية بمدينة جدة التي تحتفظ بمكانتها في نفوس قاطني عروس البحر الأحمر». وقال «تخلع المنطقة التاريخية حلتها الرمضانية التي طالما سحرت سكان جدة على مدار ساعات الليل والنهار خلال الشهر الفضيل، وجذبتهم إليها في ليالي رمضان، لترتدي حلة العيد السعيد، من خلال برحات المنطقة التاريخية التي تحتضن وسائل الترفيه البدائية «المراجيح» التي يشرف على نصبها أهالي هذه المنطقة، التي يربطهم بها الحنين إلى الماضي والتمسك بعاداتهم وتقاليدهم».فيما أشاد عمدة حي الحمراء عثمان بن أحمد الشيخي وعمدة حي الرويس طلال بن عمرو الجحدلي، بالتوجه الجديد الذي انتهجته أمانة محافظ جدة في إشراك العمد ومؤسسات المجتمع المدني للمرة الأولى في تاريخ مهرجانات العيد في جدة ليسهموا في صناعة منتج متميز في نسخة المهرجان لهذا العام، من خلال الاستفادة من خبراتهم في تقديم فعاليات المهرجان.وألمح كل من الشيخي والجحدلي إلى المفاجآت التي ستستقبل سكان مدينة جدة، باكتساء أعمدة الإنارة والنخيل بالألوان في العديد من الشوارع الرئيسية في جدة، والتي تستمر حتى نهاية أيام عيد الفطر السعيد إلى جانب توزيع هذه الفعاليات على مختلف أنحاء مناطق جدة.

شبكةعيونالإخبارية

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