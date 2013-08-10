المستشفيات تشارك المرضى فرحة العيد بالهدايا والورود

عادل عبدالرحمن (جدة)

زار مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود، عددا من المرضى المنومين في مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك فهد ومستشفى الثغر، يرافقه مجموعة من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى بجدة، حيث قدم باداود ومرافقوه الورود والهدايا للمرضى، كما هنأهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.وأكد باداود لـ«عكاظ» بأن الزيارة تأتي مشاركة ومعايدة للمرضى المنومين، خاصة وهم على السرير الأبيض بعيدا عن عائلاتهم، معتبرا الزيارة فرصة للتعرف عن كثب على احتياجات وطلبات المرضى وفرصة للمشاركة والتواصل المباشر مع المرضى، وبين أن الجولة شهدت كذلك تقديم الشكر للعاملين بالمستشفيات للخدمات المهمة التي يقدمونها في هذا الوقت أثناء فترة العيد، وكشف عن تمديد الزيارة للمرضى المنومين في المستشفيات طوال أيام عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء والسماح للأطفال بزيارة آبائهم وذويهم من المنومين في المستشفيات بما يسهم في إيجاد أجواء أسرية لدى المرضى كافة لافتا إلى أن هذا الإجراء سيكون استثنائيا خلال فترة عيد الفطر السعيد.من جهة أخرى احتفلت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة بعيد الفطر مع عدد من المرضى في منازلهم وقدم المشرف العام على المستشفى الدكتور محمد المبارك التهنئة للمرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مشاركا المرضى بعدد من الهدايا، وأوضح في حديثه أن عدد المرضى المسجلين في البرنامج بلغ 210 مريضا فيما وصلت عدد زيارات الفريق الطبي لبرنامج الطب المنزلي إلى أكثر من 6600 زيارة، مشددا على أهمية استثمار مثل هذه المناسبات لمشاركة المرضى ورسم البسمة على شفاههم مع رصد للخدمة الطبية المقدمة لهم وفقا لأهداف البرنامج الذي يقدم الرعاية الصحية للمرضى في محيط أسرهم، وأشار إلى أنه تم تزويد برنامج الطب المنزلي في مستشفى الملك عبدالعزيز مؤخرا بأربع سيارات ودعم البرنامج بتوفير أسرة كهربائية وكراسي متحركة للمرضى وأجهزة شفط للبلغم وجهاز للعلاج الطبيعي للمقعدين، بالإضافة إلى حقائب طبية مجهزة لسيارات الرعاية المنزلية، وأجهزة قياس السكر والضغط.إلى ذلك نظم قسم التغذية بالمستشفى حفل معايدة لمنسوبيه، وقدم قسم الخدمة الاجتماعية الهدايا والورود للأطفال والمرضى المنومين، بمشاركة المشرف العام على المستشفى الدكتور محمد المبارك ورئيس قسم التوعية الدينية سعد الشهري ورئيس قسم التغذية بسمة كلنتن ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية هلالة الراجحي إلى جانب عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.من ناحية أخرى قام مدير مستشفى الولادة والأطفال «العزيزية» الدكتور أحمد الحربي بجولة داخل المستشفى قدم من خلالها الورود والهدايا للأطفال المنومين وهنأهم بالعيد السعيد، مؤكدا أن المستشفى جاهز بكافة طاقته لاستقبال حالات الولادة والأطفال خلال فترة العيد.