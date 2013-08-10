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القفطان المغربي بتصاميم عصرية

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القفطان المغربي بتصاميم عصرية القفطان المغربي بتصاميم عصرية

لا يمكن أن ننكر بأننا كلما رأينا إطلالة جديدة لأميرات المغرب وقعنا من جديد في غرام القفطان المغربي، فلطالما أسرنا بجمال تفاصيله ودقة صنعها، كيف وإن صنع بأيادٍ مغربية خبيرة.
خصّت المصممة المغربية سليمة موقع "سيدتي نت" بنشر صور المجموعة الجديدة من الأزياء المستوحاة بتصاميمها من القفطان المغربي في دار الأزياء اليافعة التي أطلقت عليها اسم "Sally Kaftan Design" .
ما يميّز هذه الفساتين هو أنها جمعت بين التفاصيل الرائعة التي تزيّن القفطان المغربي والتصاميم العصرية بطريقة جذّابة وأنيقة. أمّا بالنسبة لألوانها فقد حرصت المصممة على أن تنوّع في الألوان والطبعات المختلفة فوجدنا فيها اللون الأخضر المشرق، الأزرق، الأحمر، والميتاليك. ولا يمكن أن نغفل عن ذكر جوهرة هذه المجموعة وهو فقطان العروس الرائع بتفاصيله الذهبيّة التي تحوّل العروس التي ترتديه إلى أميرة من أميرات المغرب .
شاهدي في الصور مجموعة القفطان العصرية من "Sally Kaftan Design" .

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سيدتي