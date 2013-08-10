ضبط سيارة نقل بداخلها 110 طرب حشيش فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم "السبت" من ضبط سيارة نقل بداخلها 110 طرب من مخدر الحشيش بناحية كمين المفارق بمركز الوقف، كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من الملازم أول "بدران محمد" ضابط وحدة مباحث مركز الوقف يفيد بأنه أثناء قيامه بعمل كمين أمنى متحرك بالطريق الصحراوى الغربى قنا – نجع حمادى بناحية كمين المفارق وعن محاولته استيقاف السيارة رقم "9718 ص.و.م مصر" فر قائدها هاربا وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 110 طرب من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلوجراما ورخصة قيادة تحمل اسم "سيد أحمد عبد العزيز" مقيم كيما شرق بمحافظة أسوان ورخصة سيارة تحمل اسم "صلاح حنفى حسن"، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر المحضر 3803 قسم شرطة والوقف فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.