ائتلاف "كلنا خدمة اجتماعية" بقنا يرحب باللائحة الطلابية الجديدة

أعلن ائتلاف "كلنا خدمة اجتماعية" بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا فى بيان له اليوم السبت، عن ترحيبه باللائحة الطلابية الجديدة التى تصدرها قريبا وزارة التعليم العالى.

أعرب أحمد المراشدى المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" عن سعادته بالبدايات التى وضعت باللائحة الطلابية الجديدة، والتى سوف تعتمد خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أنها أعظم لائحة طلابية فى تاريخ مصر، والتى ستمنح للطلاب حرية الرأى والتعبير من أجل أن نصنع قادة للمستقبل.

من جانبه رحب الدكتور ضاحى حمدان منسق عام الائتلاف باللائحة، مؤكدا أن قرار السماح بالعمل السياسى للطلاب داخل الجامعات الذى ورد باللائحة، هو انتصار للثورة، لأن الجامعات شعلة الوقود لنهضة المجتمع وصناعة قادة للبلاد فى المستقبل يحملون الخبرة، وأيضا تضمين اللائحة بضرورة تجنب التمييز على أساس الدين أو الجنس وغيرهما أثناء تكوين الأسر الطلابية.