أصوات الصرامي وبنت الأشراف وصدى الصوت .. الشعر في المركز الاجتماعي

خالد العصيمي (الدوادمي)
أعدت أمانة منطقة الرياض برنامجا حافلا لمعايدة النساء والأطفال بمركز الأمير سلمان الاجتماعي، ضمن فعاليات احتفالات الأمانة بالعيد هذا العام. وبدأت أولى الفعاليات الاحتفالية النسائية في الخامسة والنصف من مساء أول أيام العيد بباقة من العروض والأناشيد الترحيبية بزائرات المركز وأطفالهن، بالإضافة إلى قصائد شعرية قدمتها جمعية حركية للكبار بمشاركة الشاعرة شريفة الأمير، بالإضافة إلى عرض تجارب نسائية ناجحة في مجال العمل التطوعي والاجتماعي بمشاركة كل من منال الحمود وهيلة اليحيا.تضمنت الفعاليات الترفيهية مسيرة بالزي الوطني لطالبات عدد من المدارس، بالإضافة إلى لوحات فنية بعنوان العيدية، بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وشارك الأطفال أمهاتهم في عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية بمشاركة عدد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة.وقدمت فرقة نجد النسائية في ختام فعاليات أول يوم عددا من اللوحات الفنية الوطنية عقبها تم تكريم المشاركات وإهداء الدروع التذكارية لممثلي كافة الجهات المشاركة في فعاليات العيد بالمركز، وتواصلت الفعاليات النسائية في ثاني العيد بالمركز بمسرحية بعنوان بين الماضي والحاضر، من إعداد منيرة البكر وفكرة ذكرى الشعلان، في حين تقدم جمعية الصداقة السودانية السعودية عددا من العروض الفلكلورية والشعبية، بينما يشارك عدد من أشهر الفنانات التشكيليات في المملكة بلوحاتهن في معرض الفن التشكيلي الذي يقام بالمركز طوال أيام العيد.ويحتل الشعر مكانة بارزة في فعاليات هذا اليوم بمركز الأمير سلمان الاجتماعي من خلال أمسيات تستمر حتى آخر أيام العيد وتديرها الإعلامية نوال بخش، وتشارك فيها الشاعرات جواهر الصرامي والشاعرة بت الأشراف والشاعرة صدى الصوت والشاعرة تهاني بنت جريس.وتصاحب الفعاليات أنشطة أركان لنقش الحناء والرسم على الوجه والرسم الحر والأشغال اليدوية ومهارات الخط العربي والجمعيات الخيرية وأركان الجاليات العربية، وتختتم فعاليات العيد بمسيرة نسائية بالأزياء الوطنية التراثية وتوزيع هدايا العيد على الأطفال وتكريم المشاركات.