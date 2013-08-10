50 طلباً لتوثيق فرحة العيد بالتصوير الفوتغرافي بالرياض

فيصل الطويهر (الرياض)

تسابق هواة التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني على توثيق فعاليات احتفالات أمانة منطقة الرياض بعيد الفطر والحصول على تصاريح التصوير في مواقع الاحتفالات في 35 موقعا بأحياء العاصمة عدا المواقع المخصصة للفعاليات النسائية والتي يحظر التصوير فيها.وأوضح المركز الإعلامي لاحتفالات أمانة الرياض بالعيد أنه تلقى أول أيام العيد أكثر من 50 طلبا من هواة التصوير الفوتغرافي والفيديو لتصوير احتفالات العيد بالرياض هذا العام بخلاف عدد كبير من مصوري الصحف المحلية والعربية والأجنبية ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف الإلكترونية.وأشار المركز الإعلامي إلى وجود عدد كبير من المسابقات في عدد من مواقع الفعاليات لاختيار أفضل فوتغرافية أو لقطة تلفزيونية تعبر عن الفرحة بالعيد، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل مهمة هواة التصوير لممارسة هوايتهم في تسجيل احتفالات العيد بعدساتهم وكاميراتهم.وشددت الأمانة على ضرورة الالتزام بقرار منع التصوير في المواقع المخصصة للفعاليات النسائية باستخدام الكاميرات أو الهواتف النقالة ونشر عدد من الفرق الإشرافية لمتابعة ذلك.