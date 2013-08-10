اعتماد ترسية الرفوعات المساحية لتطوير منتزه المزاحمية

سعود الخزيم (المزاحمية)

أرست الجهات المختصة أعمال الرفوعات المساحية والتصاميم لمنتزه الخرارة في محافظة المزاحمية على احد المكاتب الهندسية لتنظيم أعمال وصيانة وإعادة تأهيل المنتزه بناء على تعليمات سابقة لامانة منطقة الرياض، حيث اصدر الامين وقتذاك باعتماد مليونين من التكاليف المعتمدة من ميزانية الأمانة أو من إيرادات الأمانة لغرض وصيانة وإعادة تأهيل منتزهي الخرارة والمحلية.وابلغ «عكاظ» رئيس بلدية المزاحمية بالنيابة دخيل بن عبدالرحمن المقاطي، أن وكالة أمانة منطقة الرياض وافقت على تعميد مكتب هندسي لتطوير منتزه الخرارة، وأضاف «سيتم تشكيل لجنة من المحافظة والبلدية والزراعة للعمل على تسليم الموقع للمكتب الهندسي تمهيدا للقيام بإعداد الرفوعات المساحية وإعداد المخططات الهندسية اللازمة للإعلان عنها في منافسة عامة بعد استكمال جميع المخططات والتصاميم واعتمادها».يشار إلى أن «عكاظ» سبق أن نشرت بتاريخ 27/5/1434 موضوع تطوير منتزهي الخرارة والمحلية بعنوان «بعد مضي سنة من تبرع الأمانة بـ 20 مليونا .. منتزها المزاحمية معلقان بوعد التطوير».