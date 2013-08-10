مدير مستشفى النور يعايد المرضى

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

قام مدير مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالسلام نورولي صباح أمس الأول، بزيارة المرضى المنومين بالمستشفى، الذين حرمتهم ظروف المرض من مشاركة أسرهم فرحة العيد، للاطمئنان على أحوالهم ومعايدتهم بهذه المناسبة السعيدة، ونقل نورولي للمرضى تهاني وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ودعواته لهم بالشفاء العاجل، مقدما لهم حلوى هدايا العيد، فيما أبدى المرضى سعادتهم بهذه الزيارة، معبرين عن شكرهم للوفد الزائر مشاعرهم الطيبة.من جانبه، نوه نورولي بأهمية التواصل بين أفراد المجتمع كافة، امتثالا لتعاليم الدين الحنيف، خاصة مع المرضى الذين يرقدون على الأسرة البيضاء لمشاركتهم هذه المناسبة السعيدة، ما يدخل البهجة والسرور عليهم. وشارك في الجولة كل من مدير العلاقات العامة والإعلام موسى الحربي، ومدير علاقات وحقوق المرضى محمد الحارثي، ومدير الخدمة الاجتماعية ماجد القرني.