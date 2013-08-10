أمانة العاصمة المقدسة تدشن الاحتفال الرسمي بالعيد

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

دشن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، مساء أمس حفل الافتتاح الرسمي لبرامج احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك، وذلك في الساحة المجاورة لمبنى الأمانة الرئيسي في «المعابدة»، عقب صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، بحضور عدد كبير من المسؤولين والوجهاء والأهالي.من ناحيته قال أمين العاصمة: إن الحفل لم يقتصر على منسوبي الأمانة فقط؛ إذ شمل حضور كافة المهنئين من أهالي وسكان وأعيان مكة المكرمة، مشيرا إلى أن العيد فرصة سانحة للالتقاء والسلام وتبادل التهاني، لافتا إلى أن الإدارة المختصة بالأمانة قامت بإعداد كافة الترتيبات التي تليق بهذه المناسبة، والتي كانت بفضل الله موضع بهجة الحضور جميعا.من جانبه بين مساعد الأمين للعلاقات العامة والاتصال الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل، أن الأمانة أعدت برنامجا متكاملا لإقامة احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، والتي سيتم تنفيذها تباعا خلال أيام العيد في عدد من المواقع الهامة بالعاصمة المقدسة، حيث روعي تغطية جميع الأحياء والمناطق السكنية، إلى جانب تقديم الفقرات المنوعة الهدفة التي لا تخرج عن العادات والتقاليد الإسلامية وتظهر في الوقت نفسه بهجة العيد.ومن جهة أخرى تقام، مساء اليوم، عروض شيقة للدراجات النارية بواسطة عدد من الفرق الرياضية المتخصصة، ضمن فعاليات احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بعيد الفطر المبارك، وذلك في مواقف حجز السيارات بطريق مكة ــ جدة السريع بعد صلاة العشاء مباشرة.وقال رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالات المهندس محمد طه فقيه أن العروض ستكون شيقة وممتعة وسيؤديها مجموعة من الرياضيين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفقرات التي ستقام مساء اليوم في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، ففي مواقف حجز السيارات بطريق جدة السريع ستقام عروض الفرق الشعبية، وألعاب القوى الخارقة والمسرحيات، والماجيك شو ــ وستانداب كوميدي، وعروض اللهب والليزر المشوقة، أما في مواقف سوق الحجاز فستقام برامج أطفال منوعة وعروض فرق شعبية ومسابقات وهدايا وعروض إنشادية، كما ستقام في الشرائع عدد من الحفلات الشبابية التي ستتضمن السامري والمزمار والجيزاني، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي ستقام في تمام الساعة 12 ليلا.