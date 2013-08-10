الشبكة العنكبوتيـة تعرف بفعاليات احتفالات مكة بالعيد

عاطف السويهـري ( مكة المكرمة )
كثفت أمانة العاصمة المقدسة من جهودها للتعريف بفعاليات احتفالاتها بعيد الفطر المبارك هذا العام عبر كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية ووسائل الإعلام الجديد، بالإضافة إلى خطة إعلامية متكاملة لإرشاد سكان العاصمة المقدسة وزوارها لمواقع الفعاليات المخصصة للعائلات والشباب والأطفال.وبدأت الأمانة خطة التعريف باحتفالات العيد بطباعة ما يزيد على 50 ألف نسخة من برنامج الفعاليات بمختلف المقاسات تتضمن بيانا بالمواقع التي تستضيف العائلات والشباب والنساء والأطفال ووصفا شاملا للأنشطة والفـقرات الاحتفالية في كل موقع، وتوضيحا لطرق الوصول لجميع مواقع عيد مكة..وأيضا يتم التوزيـع في مواقع متفرقة بالإضافة إلى المراكز التجارية ويبلغ عددها 20 موقعا وغيرها من المواقع التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وشملت خطة الأمانة للتعريف باحتفالات العيد تركيب عدد كبير من لوحات الطـرق والجسور في جميع أحياء العاصمة المقدسة والساحات والحدائق العامة. كما قامت الأمانة بتركيب ما يزيد على 100 لوحة للتعريف بفعاليات الاحتفالات بعيد الفطر المبارك هذا العام بمساحة إعلانية إجمالية تصل إلى ما يزيد على 2500 متر مربـع. وحرصت أمانة العاصمة المقدسة على الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد في التعريـف بالفعاليات بين مستخدمي شبكة الإنترنت من خلال تدشين موقع خاص لاحتفالات عيد مكة إلى جانب لقطات حية وصور فوتوغرافية لاستعدادات الأمانة في جميع المواقع.