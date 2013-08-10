أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأطفال ينثرون البهجة بالزي الوطني في العيد

Google+ Print
الأطفال ينثرون البهجة بالزي الوطني في العيد الأطفال ينثرون البهجة بالزي الوطني في العيد

حرصوا على توزيع الابتسامات والتقاط الصور الفوتوغرافية

 إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

حرص الأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك على أن تكون لهم بصمة في ارتداء الزي الوطني، واستقبال المهنئين وتوزيع الهدايا واخذ العيدية والالتزام بالتقاط صور فوتوغرافية تذكارية لهذه المناسبة، وأدى الكثير منهم صلاة العيد في عدة مساجد بالعاصمة المقدسة، برفقه ذويهم، وعمدوا إلى المبادرة في تبادل المصافحه مع الكبار، وتقديم التهاني والتبريكات برونق جميل يحمل الزي السعودي، يوزعون الابتسامات بين جموع المصلين في منظر يدعو الى الألفة والمحبة بين المسلمين، وبعد اداء الصلاة توجه الاطفال الى منازلهم وهم يهتفون «عطونا عيدية» مبتهجين بقدوم عيد الفطر المبارك، وعبر الطفل محمد احسان عن فرحته بقدوم عيد الفطر المبارك، مبيناً ان هذا الشهر يجمعهم بمن يحبون حيث يشعرون بالفرح والسرور بلقاء اقاربهم واصدقائهم، مضيفا ان العيدية هي الركيزة الاساسية التي يهتم بها الاطفال في هذا الشهر لشراء الحلويات والاستمتاع بأجواء العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية