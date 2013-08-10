الأطفال ينثرون البهجة بالزي الوطني في العيد

حرصوا على توزيع الابتسامات والتقاط الصور الفوتوغرافية

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

حرص الأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك على أن تكون لهم بصمة في ارتداء الزي الوطني، واستقبال المهنئين وتوزيع الهدايا واخذ العيدية والالتزام بالتقاط صور فوتوغرافية تذكارية لهذه المناسبة، وأدى الكثير منهم صلاة العيد في عدة مساجد بالعاصمة المقدسة، برفقه ذويهم، وعمدوا إلى المبادرة في تبادل المصافحه مع الكبار، وتقديم التهاني والتبريكات برونق جميل يحمل الزي السعودي، يوزعون الابتسامات بين جموع المصلين في منظر يدعو الى الألفة والمحبة بين المسلمين، وبعد اداء الصلاة توجه الاطفال الى منازلهم وهم يهتفون «عطونا عيدية» مبتهجين بقدوم عيد الفطر المبارك، وعبر الطفل محمد احسان عن فرحته بقدوم عيد الفطر المبارك، مبيناً ان هذا الشهر يجمعهم بمن يحبون حيث يشعرون بالفرح والسرور بلقاء اقاربهم واصدقائهم، مضيفا ان العيدية هي الركيزة الاساسية التي يهتم بها الاطفال في هذا الشهر لشراء الحلويات والاستمتاع بأجواء العيد.