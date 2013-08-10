سافري إلى "ريو دي جينيرو" على طريقة هيفاء

هل سئمتِ من ضغوط الحياة، وترغبين في قضاء إجازة ممتعة؟

زوري ولاية "ريو دي جينيرو" البرازيليّة التي تُعتبر من الأماكن السياحيّة المفضّلة للنجمة اللبنانيّة "هيفاء وهبي"، وفق ما صرّحت به لموقع "سيدتي نت"، مشيرة إلى أنّها تقضي أمتع أوقاتها في تلك البلاد، حيث تستمتع بأجوائها السّاحرة.

وتعتبر ولاية "ريو دي جينيرو" ثاني أكبر مدن البرازيل، وتمتدّ على ساحل المحيط الأطلسيّ الجنوبيّ، وتشتهر بمناخها الرطب، شبه المداري، وتضمّ العديد من المناظر الطبيعيّة الخلابة. وهي دائماً جاهزة لتستقبل ملايين السائحين من دول العالم كافةً.

موقع "سيدتي نت" يجول على الأماكن السياحيّة الأشهر في هذه الولاية:

ـ ليس بإمكانك أن تتخيّلي "ريو دي جينيرو" من دون شواطئها السّاحرة، ومن أهمّها شاطئ "كوباكابانا" Copacabana الذي يطلّ على المحيط الأطلسيّ، ويشتهر بنقاء مياهه ونعومة رماله.ويضمّ أكثر من 70 فندقاً، وتضي سماءه الألعاب الناريّة في خلال الاحتفالات الوطنية.

ـ إذا كنت من هواة القراءة، فلا بدّ لك من زيارة "قاعة القراءة الملكيّة البرتغاليّة" Real Gabinete Português de Leitura التي تأسّست في البرتغال، ومن ثَمَّ تمّ نقلها إلى "ريو دي جينيرو".ويُعتبر هذا المكان تحفة فنيّة بكلّ ما للكلمة من معنى، ويحتوي على أكثر من 350 ألف وحدة لتخزين الكتب.

ـ وإذا كنت ممّن يبحثون عن قضاء وقت هادئ في جوّ رومانسيّ، زوري "بارك لايج" Parque Lage، حيث يُسيطر الطراز الرومانيّ على هذا القصر المحاط بأشجار النخيل العالية، والذي يحتوي على العديد من التحف الفنيّة النادرة.

ـ زوري جبل "شوجرلوف" Sugarloaf Mountain للاستمتاع بمغامرة تسلّق الجبال، بعد الوصول إلى هذه البقعة عبر "التليفيريك". ولكونه يتكوّن من الغرانيت والكوارتز، فهو يبدو وكأنّه مكسو بالسكّر، لذا عُرف بـ "رغيف السكّر".

ـ استمتعي بنزهة فريدة من نوعها في "حديقة تيجوكا الوطنيّة" Tijuca National Park التي تُعتبر الحديقة الأكبر في العالم، وهي محميّة طبيعيّة تضمّ العديد من الحيوانات الحيّة كالقردة والطيور على أنواعها.