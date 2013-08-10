حزب المؤتمر الشعبى السودانى يهدد بالنزول للشارع لإسقاط النظام

هدد حزب المؤتمر الشعبى السودانى "المعارض"، بالنزول للشارع لإسقاط النظام فى حال رفضت الحكومة مقترح المعارضة، الداعى لقيام حكومة انتقالية مدتها 30 شهراً، يتم خلالها وضع دستور جديد ودائم وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمهيداً لإجراء الانتخابات.

وأكد الأمين السياسى للحزب كمال عبد السلام، وفقاً لشبكة الشروق السودانية أمس الجمعة، رفض المؤتمر الشعبى برئاسة الدكتور حسن الترابى خوض أى انتخابات مقبلة لا تقيمها حكومة انتقالية.

وأشار إلى أن تعامل حزبه مع الحكومة سيكون وفقاً للطرح المقدم إليها من قبل تحالف المعارضة، والداعى لقيام حكومة انتقالية مدتها 30 شهراً يتم خلالها وضع دستور جديد ودائم وإعادة بناء مؤسسات الدولة توطئة لقيام الانتخابات، وأوضح عبد السلام، أنه حال رفضت الحكومة ذلك الخيار فليس أمام حزب المؤتمر الشعبى إلا النزول إلى الشارع لإسقاط النظام.