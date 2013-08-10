الأحد.. وقفة للقوى الثورية والسياسية للمطالبة بإقالة محافظ الإسكندرية

أعلنت حملة "مصريين ضد الفساد" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية بالمجلس الشعبى المحلى بالتنسيق مع كافة رموز القوى السياسية وحركة تغير بالإسكندرية والحزب المصرى الإشتراكى وحركة علمانيون وجميع الحركات السياسية والثورية فى تمام الساعة 11 ونصف، للمطالبة بإقصاء وإقالة المحافظ الإخوانى ماهر بيبرس من منصبة كمحافظ، والسكرتير العام القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أحمد عاشور مسئول ملف النظافة بمشروع محمد مرسى، وللقضاء على الجذور الإخوانية النائمة، والتى تُعَد عائقًا وتحد خطير أمام الثورة، وكذلك بقايا فلول النظام المنحل، والتى تعود إلى الظهور من جديد.

وأشارت الحملة إلى أن مطالبها تطهير جميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية من رموز الفساد المتمثل فى بقايا "الوطنى المنحل" والدولة العميقة للإخوان والذى عمل على توطيدها المحافظ ماهر بيبرس على حد قولهم، والذى ما زال حتى الآن يعمل على تمكين أعضاء الإخوان من الأماكن التنفيذية بالمحافظة وبقايا المنحل، حيث ما زال محتفظ بالقيادى الإخوانى أحمد عاشور سكرتيرا عاما للمحافظة حتى الآن، والذى أصدر قرارا منذ أيام بتمكين أحد أقاربه مديرا عاما لإدارة تعليمية، وأكدوا على أن الحملة سوف تستمر فى فعاليتها بجميع مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد والمطالبة بتطهير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمطالبة بوقف جميع قرارات لجان الترقيات التى تمت على مدار عام لعدم شفافيتها.