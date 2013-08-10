بلدية بيشة تغلق مطعما ومستودعا مخالفين

محمد العمودي (بيشة)

أغلقت بلدية محافظة بيشة مستودعا لممارسة الغش التجاري في بيع الأرز، باستغلاله وقت إخراج زكاة الفطر لتسويق أرز قليل الجودة ومنتهي الصلاحية في أكياس تم تأمينها وتجهيزها على أنها من إحدى الماركات المعروفة. وسجل فريق عمل البلدية عدة ملاحظات في المستودع منها سوء التخزين، وجود كميات كبيرة من المنتجات كالأرز والطحين متناثرة على الأرض بين إطارات السيارات وعلى الفور تم إغلاق المستودع لوضعه الكارثي.كما أغلقت البلدية مطعما لمخالفته وعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية، وذلك في إطار حملة للبلدية تهدف لرصد المطاعم والمستودعات المخالفة لقوانين الصحة والسلامة. وتؤكد البلدية حرصها على صحة وسلامة المستهلكين، وعدم تهاونها في هذا الأمر، وتشكر جميع المواطنين والمقيمين على التعاون معها من أجل المصلحة العامة والإبلاغ عن أية مخالفات عبر طوارئ البلدية (940).