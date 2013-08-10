أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ المخواة يستقبل المهنئين ويعايد المرضى

Google+ Print
محافظ المخواة يستقبل المهنئين ويعايد المرضى محافظ المخواة يستقبل المهنئين ويعايد المرضى

 ناصر بن محمد العُمري (المخواة)

استقبل محافظ المخواة محمد بن صالح العويفي المهنئين بعيد الفطر من مشايخ وأعيان وذلك بمقر المحافظة، ثم توجه إلى المستشفى العام، وكان في استقباله مدير المستشفى سفر بن صالح العمري وعايد المرضى المنومين ونقل لهم تهاني سمو أمير منطقة الباحة بحلول عيد الفطر، وقدم لهم التهنئة مع باقات من الورود، ودعا للجميع بالشفاء العاجل، بعد ذلك تجول في أقسام المستشفى المختلفة ووجه الجميع ببذل الجهود وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مبينا أن هذه الزيارة كانت بتوجيه سمو أمير المنطقة ومتابعة وكيل إمارة المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية