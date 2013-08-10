محافظ المخواة يستقبل المهنئين ويعايد المرضى

ناصر بن محمد العُمري (المخواة)

استقبل محافظ المخواة محمد بن صالح العويفي المهنئين بعيد الفطر من مشايخ وأعيان وذلك بمقر المحافظة، ثم توجه إلى المستشفى العام، وكان في استقباله مدير المستشفى سفر بن صالح العمري وعايد المرضى المنومين ونقل لهم تهاني سمو أمير منطقة الباحة بحلول عيد الفطر، وقدم لهم التهنئة مع باقات من الورود، ودعا للجميع بالشفاء العاجل، بعد ذلك تجول في أقسام المستشفى المختلفة ووجه الجميع ببذل الجهود وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مبينا أن هذه الزيارة كانت بتوجيه سمو أمير المنطقة ومتابعة وكيل إمارة المنطقة.