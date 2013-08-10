قرى شرق حلي تقضي العيد في الظلام والقيظ

الأهالي طالبوا الجهات المختصة بإنهاء مشكلة غياب التيار

خالد محمد الفقيه (القنفذة)

يعاني أهالي قرى شرق حلي «79 كم جنوب القنفذة» من انقطاع الكهرباء عنهم طيلة أيام العيد، خصوصا أنهم عاشوا غالبية الشهر الكريم بلا تيار، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك سريعا لإصلاح الخلل الذي طرأ على الشبكة بهطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية.وشكا الأهالي من انتشار المستنقعات الراكدة التي باتت تصدر لهم أسراب البعوض، ما جعلهم عرضة للدغاته، مشددين على أهمية ردم تلك المستنقعات وإصلاح التيار.وذكر إبراهيم السلامي أن انقطاع التيار عنهم في قرى شرق حلي أصبح مستمرا وبصفة يومية بل وفي كل ساعة، إضافة إلى ندرة فنيي الطوارئ، إذ لا يوجد إلا فني واحد بمكتب الطوارئ بحلي، مشيرا إلى أن 17 قرية عانت من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومنها الشعب، الرميضة، الحدبة، السبطة، النواشرة، الحداب، الغوانمة، الشاجن، وقرن الفطيح، الأمر الذي دفع الأهالي والسكان إلى المحال التجارية لشراء الشموع والفوانيس للإفطار على ضوئها.وبين السلامي أن الأهالي أصبحوا يخشون غياب التيار عنهم، طيلة أيام عيد الفطر السعيد، مشددا على أهمية تدارك الوضع سريعا.إلى ذلك، طالب محمد سويدي الجهات المسؤولة في شركة الكهرباء بضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لتلك الانقطاعات المتكررة غير المبررة على حد تعبيره، مؤكدا ان تلك الانقطاعات تسببت في تعطيل العديد من الاجهزة الكهربائية وفي إتلاف العديد من الأدوية والحلوى والمأكولات التي تحفظ عادة في الثلاجات.بدوره، حث عمر الغانمي شركة الكهرباء على ضرورة وضع خطة احتياطية لمواجهة حالات الانقطاع غير المتوقعة، مشيرا إلى انه يجب على مسؤولي الشركة إجراء تغيير للمولدات والمحولات التي مضى عليها أكثر من 28 عاما حيث لم تعد قادرة على الأحمال الكهربائية لتجنب ما حدث خلال أيام شهر رمضان كي لا يحدث في أيام عيد الفطر السعيد.بينما، حذر علي العمري من تواصل انقطاعات التيار الكهربائي خلال عيد الفطر، متمنيا تدارك الوضع سريعا وإكمال ما تبقى من العيد بعيدا عن القيظ.وشدد على أهمية أن تتحرك الجهات المختصة لتدارك الوضع سريعا، ملمحا إلى أنهم عاشوا معاناة خلال الفترة الماضية.في المقابل، اعترف مصدر مسؤول في طوارئ الكهرباء في حلي لـ(عكاظ) بقلة عدد فنيي الطوارئ بمكتب حلي، مرجعا الانقطاعات المتواصلة خلال الفترة الماضية إلى زيادة الأحمال وبعض الأعطال في التوربينات الرئيسة.بينما، أكد لـ(عكاظ) مصدر رفيع في شركة كهرباء تهامة بالباحة بأن مشكلة أهالي قرى شرق حلي مع انقطاع الكهرباء في طريقها للحل وذلك بتغيير كامل الخط الرئيسي المغذي لتلك القرى بطول 6 كلم عقب إجازة عيد الفطر المبارك.