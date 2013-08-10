انطلاق ألعاب السيرك والتطعيس و«تلي ماتش» في المهرجان

محمد العبدالله (الدمام)
تتواصل الفعاليات المصاحبة لاحتفالات أهالي المنطقة الشرقية من خلال تقديم أكثر من 20 فعالية تستهدف جميع الشرائح وتقدم في مواقع مختلفة في كل من الدمام والخبر والقطيف والظهران. حيث استمتع الجمهور الحاضر على الواجهة البحرية في الدمام والخبر وشاطئ نصف القمر بإطلاق الألعاب النارية مساء أمس الجمعة، فيما احتضن أربع مجمعات تجارية في الدمام والخبر والقطيف (الراشد مول، الشاطئ مول، دارين مول، القطيف سيتي مول) فعاليات فرحة العيد التي تستهدف العائلات بالدرجة الأولى يتم من خلالها تقديم برامج وفقرات تتناسب ومكان أقامتها فقد بدأت جميعها من الساعه الرابعه وحتى العاشرة مساء.كما تتواصل على أرض الصالة الرياضة الخضراء بالدمام تقديم فرقة كناري للإنشاد لفقراتها بعد الإقبال الكبير الذي حضيت به أمس الأول إضافة إلى عرض ستاند أب كوميدي والذي ينطلق بنفس التوقيت.واحتضنت الصالة أمس أيضا فعالية قرية الطفل والتي تهتم بتقديم وعرض كل ما يتعلق بالطفل من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.وعلى شاطئ نصف القمر تستمر فعاليات استعراض السيارات المعدلة وعروض التطعيس التي تهتم بفئة الشباب ومحبي هذه الرياضة، إضافة إلى كرة القدم الشاطئية، وألعاب التلي ماتش، وفعاليات تعليم الفروسية لمن تستهويهم رياضة ركوب الخيل، واختتمت الفعاليات التي يحتضنها شاطئ نصف القمر أمس بفعالية السيرك التي سجلت حضورا لافتا في اليوم الأول وتنطلق هذه الفعاليات جميعها الرابعة عصرا وتنتهي عند التاسعة مساء.وبالعودة إلى الفعاليات التي تستضيفها المجمعات التجارية، فمحبو التصوير على موعد مع التصوير الفوتوغرافي والمعرض الذي يحوي العديد من الصور الفوتوغرافية حيث تعتبر جاذبة للكثير من المهتمين بهذا الفن، ويفتح المعرض أبوابه عند الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.وفي متنزه الملك فهد بالدمام تقدم الجاليتان المصرية والسورية عروضهما الشعبية للمقيمين من أبناء الجاليتين والعائلات السعودية التي ترغب في مشاهدتهما، حيث تبدأ عروضهما عند الرابعة عصرا وتنتهي عند العاشرة مساء.كما تنطلق اليوم أمسيات للشعر النبطي، والفصيح عند الساعه 8:30 مساء.