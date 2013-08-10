ورود وحلويات من هيئة الأمر بالمعروف لمرضى الشرقية

سعيد الباحص (الدمام)

عايد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرقية المرضى بالورود والهدايا ضمن برامج الفرع، وسجل فريق من رؤساء وأعضاء مراكز الهيئة أول أيام عيد الفطر المبارك زيارة تهنئة للمرضى المنومين بمستشفى برج الدمام الطبي ومركز البابطين للقلب ومركز غسيل الكلى بالدمام ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر وتقديم الورود والهدايا والحلوى لهم.وتأتي الزيارة لتنفيذ عدد من برامج التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه ومنها زيارة المستشفيات ومعايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود لهم بمتابعة من مدير عام فرع المنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش.يشار إلى أن الزيارة حملت كثيرا من معاني التواد والتراحم تزامنا مع مناسبة الفرح والسرور لفئة أقعدها المرض على سرير العلاج عن مشاركة المجتمع البهجة وأنهى أعضاء الهيئة زيارتهم بدعوات إلى الله بأن يشفي المرضى وأن يمدهم بالصحة والعافية.